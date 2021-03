Denuncian persecución

Anssclapol en emergencia: advierte que no permitirán procesos contra uniformados

Miércoles, 17 de Marzo, 2021

Ante la coyuntura política que vive el país por las aprehensiones de exautoridades de Gobierno por el caso del supuesto golpe de Estado, la Asociación de Suboficiales, Sargentos, Cabos, Policías y Personal Administrativo (Anssclapol) filial La Paz se declaró en estado de emergencia y advirtió que no permitirá procesos políticos contra uniformados.

“El directorio en pleno se declara en estado de emergencia anunciando que no permitirá ningún tipo de abuso de poder ni de vulneración de derechos (injustos procesos disciplinarios, ilegales procesos penales) en contra de miembros de nuestra institución e institución policial”, dice un comunicado difundido mediante las redes sociales.

En el documento, los oficiales también denuncian amedrentamientos como agresiones verbales, calumnias e injurias por parte de exdiputados, senadores actuales y de viceministros, sin dar detalles.

“Los constantes amedrentamientos que sufrimos que sufrimos como: agresiones verbales, calumnias, injurias y realizados por ciudadanos que hoy en día fungen cargos de Estado: exdiputados, senadores en actual ejercicio de funciones y viceministros. Repudiamos estas acciones por parte de personeros del Gobierno”, dice el comunicado.

Desde Cochabamba, la Anssclapol también emitieron un comunicado en el que se declaran en emergencia. Sostienen que se está “en la mayor crisis de la administración de la justicia” y eso genera tensiones y conflictos que no permiten desarrollar actividades de manera normal.

“La Anssclapol filial Cochabamba, como asociación autónoma, ahora como entidad civil de acuerdo por aprobado en el Congreso Nacional 2020, se declara en estado de emergencia en apoyo a todas las camaradas que están siendo convocados ante instancias pertinentes vulnerando sus derechos constitucionales”, dice el documento.

“Al parecer, las consecuencias de los errores de la política estarían tendiendo a reactivar viejas memorias entre sectores del pueblo en contra de la misma sociedad. No resulta una exageración sostener que estamos en presencia de la mayor crisis de la administración de la justicia en pleno siglo XXI y esto genera tensiones y conflictos que no dejan desarrollar las actividades como deberían ser (en libertad con un criterio propio y formal) porque no existen las garantías y solo vemos en estos últimos días en los medios de comunicación procesos administrativos”, también apunta en el comunicado de la Anssclapol.

También piden que se convoque a una reunión de emergencia a todos los filiales de la Anssclapol.

