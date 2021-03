Caso Yassir Molina

Jueza pide a abogados del Gobierno 'estudiar derecho' y respetar la independencia judicial

Martes, 16 de Marzo, 2021

Ref. Fotografia: La jueza Ximena Mendizábal respondió a las advertencias del Ministerio de Justicia. | Foto: Captura

“Qué estudian Derecho, que estudien un poco el Derecho y sepan que los jueces somos independientes en el ejercicio de nuestras funciones”. Así la jueza de Sucre, Ximena Mendizábal, respondió a quienes la critican por su decisión de dejar libre a Yassir Molina en el proceso por destrozos en la Fiscalía General.

La jueza ratificó que la Fiscalía no presentó declaraciones o imágenes que identifiquen a Yassir como autor de los destrozos que hubo en la Fiscalía General entre el 5 y 6 de octubre de 2020, cuando hubo protestas que exigían la renuncia al cargo de Juan Lanchipa.

“Lamento hacer quedar mal a los señores fiscales, puesto que ellos no subieron esos videos ni al sistema de causas que tenemos nosotros para revisar la prueba, ni la adjuntaron a la imputación formal en CD (… ) Esos videos yo los desconozco y, como he señalado anteriormente, no se ha traído ni siquiera una fotografía, una captura de esos videos donde el señor Yassir estuviese realizando algún acto vandálico”, explicó, según reporte del periodista Iván Ramos de la Red ERBOL.

Los cuestionamientos contra la jueza surgieron incluso desde el Ministerio de Justicia, que manifestó preocupación por la decisión de Mendizábal.

Al respecto, la autoridad judicial puso a disposición del Ministerio de Justicia el cuaderno de control de la investigación para que los revise y se dé cuenta que “todos los testigos que han declarado y todos los informes que se han presentado, ninguno de ellos, ninguno de los testigos ha identificado al señor Yassir el momento de los hechos que sucedieron el 5 y 6 de octubre de 2020”.

“Yo soy una persona que acaba de salir de la muerte prácticamente por la enfermedad que tenido y he prometido a Dios que no voy a hacer maldades, que nunca voy a hacer más daño y que voy a tratar de llevar todas las cosas correctamente y, bueno, si aquí no me presentaron pruebas y no me trajeron pues eso era lo que correspondía. Y, aunque lo vean de cualquier forma de cualquier manera las personas que ostentan el poder político y poder público, ‘papelitos cantan’ como decimos aquí, que vengan a revisar el proceso, no me han traído una sola declaración que diga que el señor Yassir era el que estaba realizando estos destrozos en la Fiscalía”, agregó

Señaló que si no están de acuerdo con su decisión, existe el sistema de impugnaciones.

“No soy juez para estar pintada aquí, no soy una juez para estar de adorno, yo soy juez de vocación, soy juez de carrera y pueden revisar hasta el último rincón de mi hogar o de mi oficina, pues no van a encontrar un quinto que no sea mío y que haya sido ganado con mi trabajo”, enfatizó.

Ante una posible acción legal en su contra, la jueza Mendizábal dijo que sabrá defenderse. /Erbol