Senador Ajpi considera que ampliar paro médico es una irresponsabilidad del sector

El senador Felix Ajpi calificó de irresponsable el anunció de ampliar por 15 días las medidas de presión del sector salud en rechazo a la aplicación de la Ley de Emergencia Sanitaria.

“Los médicos no sé qué tienen, participan de una reunión, firman un acuerdo. Cuando ya está por salir (la ley) dicen que no, (…) tengo entendido que han firmado dos veces un acuerdo y, tomando en cuenta sus sugerencias, ha salido esta Ley de Emergencia; ahora dicen que no, eso ya es una irresponsabilidad”, cuestionó.

El legislador recordó que la norma permite al Estado boliviano garantizar la compra de vacunas para inmunizar a los ciudadanos y que, según lo previsto, hasta fin de mes llegaría un nuevo lote.

“La vacunación está avanzando normalmente, en esta semana llega una nueva partida. Creo que el pueblo boliviano no está sintiendo ningún paro o huelga de los médicos, hay médicos buenos y a ellos hay que felicitarlos, y decirles que sigan trabajando”, dijo.

El legislador reiteró que la norma no será abrogada, ya que no afecta los derechos constitucionales de los trabajadores en salud y que, además, no solo es de beneficio para el sector si no, para todo el pueblo boliviano.

“(…) abrogar de ninguna manera, el pueblo boliviano la ha aceptado de buena manera. La ley no solo es para los médicos, es para el pueblo boliviano. Es para encarar este difícil momento de pandemia, ahora se dice que viene una tercera ola, y debemos prepararnos. Ojalá podamos abastecernos de las vacunas antes que llegue esta tercera ola”, concluyó.