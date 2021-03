Senador-Ajpi-pide-a-los-bolivianos-mantener-la-calma-y-no-caer-en-confrontaciones

El senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Felix Ajpi Ajpi exhortó a la población en general a la reflexión, la calma y a esperar los resultados de las investigaciones sobre el supuesto caso golpe de Estado.

“Llamar a la tranquilidad al pueblo boliviano, no podemos volver a los días de noviembre de 2019, hay personas que les gusta vivir en confrontación de un lado y de otro lado, yo no parto de esa lógica, (…) llamo a reflexión al pueblo boliviano, esperemos los resultados de estas investigaciones, nadie está sentenciado, hasta este momento”, reflexionó Ajpi en relación a las convocatorias a movilizaciones realizadas por comités cívicos.

Consultado sobre el pronunciamiento del secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, sobre las aprehensiones de ex autoridades, el legislador aseguró que “la OEA no tiene moral para poder hablar de Bolivia, primero ellos tienen que demostrar si hubo o no fraude electoral en Bolivia, la OEA no tiene autoridad”.

Ajpi destacó la posición de quienes piden una investigación imparcial y transparente e instó al Órgano Judicial a investigar a todas las personas involucradas en el golpe de Estado de noviembre de 2019.

“(…) hubo detenciones, persecuciones, muertes. Bolivia siempre ha vivido con historias a medias, se debe llegar hasta el fondo, de repente hubo participaciones de un lado y otro, sabemos que hubo reuniones en una universidad donde participaron de un lado y otro, eso debe ser investigado”, sostuvo.