Reunión de los nueve comités

Cívicos apuntan a movilizaciones hasta que se libere al último 'preso político'

Martes, 16 de Marzo, 2021

Representantes cívicos de todo el país se reúnen este martes en la capital cruceña para definir medidas a nivel nacional en rechazo a la detención de exautoridades. Antes de ingresar a la cita, los dirigentes anticiparon que la idea es mantener las movilizaciones hasta que se libere al último “preso político”.

Alejandro Almaraz exministro del MAS, señaló que la posición expresada por la asamblea de la cochabambinidad que se congregó el lunes en la Plaza de las Banderas es de un rechazo vehemente y enfático a lo que considera un acto de represión política. Añadió que la decisión es mantener la movilización hasta que se libere al último “preso político”.

“Todo el que ose discrepar con el gobierno dictatorial va a ser reprimido si dejamos que se consolide esta primera andanada represiva”, enfatizó Almaraz, que tras su alejamiento del MAS se ha convertido en un férreo crítico.

Gueiser Chávez, del Comité Cívico del Beni, consideró que el gobierno debe entender que la prioridad debe ser la pacificación del país, no la persecución política y el amedrentamiento. “La posición de nosotros es defender lo que sucedió en el 2019, el año 2019 hubo un fraude, no un golpe de Estado. No descartamos un paro cívico o un cabildo”, explicó el dirigente cívico.

Antonio Alarcón, cívico de La Paz, añadió que la posición de su departamento es la unión de los bolivianos para contrarrestar las acciones del gobierno, que se respete la Constitución y haya un debido proceso.

Rómulo Calvo, líder del Comité Pro Santa Cruz, destacó que la multitudinaria movilización del lunes a los pies del Cristo Redentor demostró al gobierno que quiere vivir en libertad, en democracia y que no están de acuerdo con las arbitrariedades y la persecución de los bolivianos.

“Vamos a exigir primeramente la liberación de los presos políticos, vamos a exigir que no se vulneren los derechos de ningún bolivianos. Basta de persecución. Basta de amedrentamiento. Decirle a este gobierno que aquí no hubo golpe de Estado, aquí hubo fraude”, anticipó Calvo.