Manifestaciones

Iván Lima: 'Estoy convencido que Camacho tiene la madurez como para llevar adelante este proceso'

Martes, 16 de Marzo, 2021

Ref. Fotografia: El ministro de Justicia, Iván Lima (izq.) y Luis Fernando Camacho

Por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo fue denunciado Luis Fernando Camacho, líder cruceño que fue una de las caras visibles durante los hechos ocurridos tras las elecciones fallidas de octubre de 2019 y que derivaron en la renuncia de Evo Morales y posterior ascenso al poder de Jeanine Áñez, exautoridad que ahora está detenida en el penal de Obrajes.

"Entiendo que han intentado notificarlo (a Camacho), entiendo que la denuncia es un acto procesal responsabilidad de Lidia Patty y no del Gobierno nacional", dijo el ministro de Justicia, Iván Lima, quien puntualizó que fue la exdiputada del MAS la que inició el proceso en contra del ahora gobernador electo cruceño.

"No existe una persecución política, el Gobierno considera que todos los actores deben ser escuchados, con las debidas garantías, si es necesario que el Ministerio Público tome declaraciones en Santa Cruz, tiene que hacerlo", puntualizó.

Manifestaciones

En rechazo a las detenciones que se han instalado en contra de exautoridades políticas, exmilitares y expolicías, ayer, se realizaron manifestaciones ciudadanas en La Paz, Cochabamba, Trinidad y Santa Cruz en donde se rechazó los procesos.

Incluso, Luis Fernando Camacho, rechazó lo que considera una "persecución política" de parte del Gobierno del MAS.

"Creyeron que nos iban a asustar, creyeron que nos iban a amedrentar y por eso fueron a los departamentos que no están organizados. No sean cobardes, ese proceso es contra mí y hasta hoy no me han citado", dijo a la muchedumbre que asistió a una concentración en El Cristo, de la capital cruceña.

Como reacción, el ministro Lima indicó que lo que es importante en el país es preservar la paz social y que esto parte del diálogo.

"Un proceso jamás debe ser un punto de desencuentro y de conflicto entre bolivianos. Estoy convencido que Luis Fernando Camacho tiene la madurez como para llevar adelante este proceso en el marco del procedimiento penal de la Constitución", apuntó.

Coordinación enmarcada en la Constitución

Iván Lima indicó que la relación entre el Gobierno central y el gobernador electo cruceño estará dentro de lo que marca la constitución para obtener una coordinación y un diálogo "por el bien del pueblo cruceño".

Fuente: Unitel