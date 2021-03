Cochabamba

Líder de Resistencia Cochala pide 'al pueblo que se siente identificado' con los 21 días 'por favor, no nos dejen solos'

Lunes, 15 de Marzo, 2021

El líder del grupo Resistencia Cochala, Yassir Molina, fue aprehendido la noche del sábado en Cochabamba y trasladado a Sucre en donde este lunes estará ante un juez que definirá su situación jurídica.

Se lo acusa de los delitos de asociación delictuosa, atentados contra bienes públicos, impedir y estorbar el ejercicio de funciones, destrucción y deterioro de bienes del Estado.

"Pedirle al pueblo boliviano que se siente identificado con los 21 días, no nos dejen solos a las personas que estamos siendo perseguidas y ajusticiadas", dijo Molina.

Considera que se están vulnerando derechos constitucionales porque se le ha notificado de forma tardía para esta audiencia por lo que no ha podido preparar la documentación respectiva que respalde su solicitud de liberación.

"Se acusa de delitos que no hemos cometido, de asociación delictuosa y como se ha mencionado, no hubo golpe de Estado, fue un fraude. Pedirle a toda la ciudadanía por favor no nos dejen solos", dijo.

"No participamos en la toma de la Fiscalía. Bien lo hemos mencionado que nosotros somos portavoces de un movimiento ciudadano que se ha realizado, voces que quieren acallar", apuntó Molina, líder del denominado grupo Resistencia Cochala.

Considera que hay una "persecución que todos los bolivianos estamos sufriendo incluida la Policía Boliviana que solo cumple órdenes" y que espera una imparcialidad a la Justicia.

Fuente: Unitel