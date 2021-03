La Paz

Organizaciones afines al MAS piden ir contra autoridades electas Camacho y Arias en caso 'golpe'

Lunes, 15 de Marzo, 2021

Ref. Fotografia: El Pacto de Unidad se pronunció este lunes. Foto: ERBOL

Las organizaciones sociales afines al MAS, agrupadas en el Pacto de Unidad, pidieron públicamente este lunes que autoridades electas como Luis Fernando Camacho e Iván Arias también tengan que responder por el caso de supuesto “golpe de Estado”.

“Hoy en día autoridades electas, el señor Camacho. El señor Camacho ha autorizado a los jóvenes, ha autorizado la bandera boliviana para uso de político que ha hoy ha sido electo por racistas en el departamento de Santa Cruz y ese Arias, hoy son autoridades, tiene que haber esos procesos”, dijo la ejecutiva de la Confederación “Bartolina Sisa”, Segundina Flores en compañía de los otros dirigentes del Pacto de Unidad.

Camacho fue electo gobernador de Santa Cruz y Arias fue elegido como alcalde de La Paz. El primero anunciò que se sumará a la convocatoria del Comité pro Santa Cruz para la concentraciòn en el Cristo y el segundo adviritò con salir a las calles para defender la democracia.

La dirigente Flores también señaló que deben ser procesados todo el gabinete de Jeanine Añez, los expresidentes Tuto Quiroga y Carlos Mesa, el activista Waldo Albarracín y el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

Asimismo, pidió la extradición de Arturo Murillo y Luis Fernando López.

El ejecutivo de los interculturales, Henry Nina, ratificó que se debe investigar a los “instigadores del golpe”, entre quienes mencionó a Camacho, Arias, Quiroga, Albarracín.

Los dirigentes respaldaron el proceso y encarcelamiento del Jeanine Añez. Sostuvieron que el pueblo está feliz con aquello.

Ante los anuncios de movilizaciones contra la “persecución política”, los dirigentes se declararon en emergencia en defensa de Luis Arce y David Choquehuanca.

Nina rechazó que haya intentos de “resabios de la derecha que no entienden que Bolivia no quiere violencia, no quiere confrontación, no quiere movilizaciones, lo que desea es trabajo”.

