Supuesto golpe de Estado

Ministro Lima señala que se cumplió el debido proceso durante audiencia de Añez y sus excolaboradores

Lunes, 15 de Marzo, 2021

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima aseguró este domingo que durante la audiencia de medidas cautelares de Jeanine Añez y sus excolaboradores Rodrigo Guzmán y Álvaro Coímbra, se respetaron todas las garantías del debido proceso.

La sesión se transmitió en vivo y contó con la participación de veedores de organismos internacionales.

"Se ha respetado el debido proceso en todo momento. En este caso se la procesa por los delitos que ha cometido en su condición de senadora antes de asumir como presidenta de facto", indicó la autoridad, tras la realización de la audiencia.

La jueza novena de Instrucción en lo Penal de La Paz, Regina Santa Cruz, determinó hoy enviar al Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes bajo detención preventiva a Añez por el lapso de cuatro meses mientras se realicen las investigaciones por el caso Golpe de Estado.

Guzmán y Coímbra fueron enviados por el mismo periodo de tiempo al penal de San Pedro de la ciudad de La Paz, por el mismo caso.

"Los cuatro meses de detención preventiva servirán para sustentar las graves violaciones de derechos humanos durante el gobierno de facto. Estamos buscando una condena de 30 años", sostuvo Lima.

Por el caso Golpe de Estado denunciado en diciembre de 2020 por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, el viernes la Policía y el Ministerio Público procedieron a la aprehensión de Rodrigo Guzmán y Álvaro Coímbra, quienes fungieron como autoridades durante el gobierno de facto encabezado por Jeanine Añez.

El Ministro Lima aseguró que se siguieron todos los pasos procesales y aseveró que la palabra final en el caso que se investiga la tendrá la administración de justicia.

DESMENTIDO

La autoridad desmintió las versiones infundadas en redes sociales que mencionan la supuesta existencia de una nómina de personas que serán enjuiciadas.

"El Gobierno nacional no tiene ninguna lista de personas para ser procesadas. No actuamos como el régimen de facto. Garantizamos que no asumimos ni asumiremos ninguna decisión fuera de lo que manda la Constitución (Política del Estado)", añadió.

El titular de Justicia remarcó que la audiencia fue transmitida en vivo, en el marco de la transparencia del proceso y contó con la participación de veedores internacionales.

Respecto a los llamados a movilizaciones indicó que sólo buscan dividir al país. “Definitivamente esto no se va a definir en esas movilizaciones, ni en los medios, ni en las redes sociales, esto se va a definir en la Justicia, la posición del Gobierno es respetar el debido proceso y en ese marco el día de hoy (domingo) junto al canciller Rogelio Mayta hemos invitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a que visiten nuestro país”, comunicó y agregó que el Gobierno está abierto a que los organismos de derechos humanos fiscalicen el proceso.

“En la audiencia de hoy ha participado el representante Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alan García a nombre de Michelle Bachelet”, informó el ministro.

CUATRO PROCESOS

Lima anunció que se presentarán juicios de responsabilidades contra Añez por sus actuaciones durante el periodo de facto.

“Debo anunciar al país que el día de mañana el Gobierno nacional va a presentar cuatro juicios de responsabilidades en contra de Jeanine Añez y su gabinete de ministros, está ya tomada la decisión, indicó.

La autoridad recordó que el periodo de Añez se caracterizó por una grave corrupción que afectó el erario público, en ese sentido los memoriales serán presentados por su persona en calidad de Ministro de Justicia y Transparencia Institucional.

En los casos de violación de derechos humanos, las víctimas recibieron el asesoramiento de esta cartera de Estado, a través del Servicio de Plurinacional de Atención a la Víctima (SEPDAVI), dijo.

Los procesos serán presentados este lunes en la ciudad de Sucre. “Están en camino a Sucre y se van a presentar mañana a las 8 de la mañana, estas cuatro acciones de juicios de responsabilidades iniciales”.

“Seguramente en las próximas semanas también vamos a presentar la acción penal por estas masacres sangrientas a partir de los avances del Ministerio Público en la vía ordinaria”, acotó.

Fuente: Prensa Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional