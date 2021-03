El exlíder cívico es el nuevo Gobernador de Santa Cruz

"No hay motivo para celebrar, debido a las persecuciones"

Luis Fernando agradeció la victoria de Creemos a la población y descarta celebración por las aprehensiones en el país.

Lunes, 15 de Marzo, 2021

Luis Fernando Camacho, líder de la agrupación ciudadana Creemos y ganador de la Gobernación de Santa Cruz, ratificó su promesa de luchar por la defensa de la libertad y de los derechos de las personas desde su nuevo rol, como gobernador electo.

"Está el compromiso, hoy nos toca luchar desde la Gobernación y le agradezco a mi pueblo el apoyo. Lo dijimos desde un inicio cuando terminó el control electoral nuestro, que habíamos ganado nosotros", dijo Camacho, afuera las instalaciones de la Expocruz, donde el Tribunal Electoral Departamental (TED) instaló el centro de cómputo oficial.

Sin festejos. Camacho, dejó en claro que no habrá festejos por la victoria contundente de Creemos a la Gobernación, debido a la situación que vive el país ante las aprehensiones a las exautoridades nacionales. "No hay motivo para festejar, si para dar el agradecimiento al pueblo. Se está dando una persecución en todo el país a las personas que lucharon por la democracia y la libertad, a aquellos que lucharon y que permitieron una nueva elección para que Luis Arce pueda ser presidente ahora. Aquí nunca hubo golpe, hubo fraude", ratificó Luis Fernando.

Activamente. Adelantó que participará mañana de la convocatoria pública que ha hecho el Comité Pro Santa Cruz, para éste lunes a los pies del monumento del Cristo. "He visto la convocatoria, ahí estaremos como ciudadanos y ahora como parte del mandato del pueblo, como gobernador. Vamos a estar ahí con el pueblo, que se vea que éste pueblo sigue siendo el baluarte de la democracia y la libertad", dijo.

Lamentó el trato que está dando el Gobierno a la expresidente Jeanine Añez. "La manera que actua en presidente Luis Arce con la persecución, muestra abuso de los derechos humanos. Ella es expresidente y él mismo lo reconoció. Delen garantías, traten a las personas como se debe, no solo porque fue presidenta, sino porque es boliviana es una persona que estuvo al mando del país, que se le de el derecho al debido proceso", manifestó.

Bloquearán el paso de alimentos

Ante la amenaza de pobladores de Yapacani sobre un bloqueo indefinido pidiendo su detención, lamentó la posición señalando que se está bloqueando el paso de alimentos. "Lastima que bloqueen los alimentos que salen a Cochabamba desde Santa Cruz, es un show político", remarcó, a tiempo de ratificar que no se irá del país. "No me voy a ir, voy a estar a lado del pueblo, no tenemos por qué huir. Evo escapó del país sin que lo saquen, nosotros tenemos la línea clara por la democracia. Se está llevando un proceso y hasta ahora no ha declarado Evo Morales, me gustaría verlo en ese papel de víctima declarar ¿Qué fue lo que le hicieron?, ¿Por qué ni él ni su compañero han declarado?. Es un acto vergonzoso. Están buscando decir un golpe de estado," reprochó el líder político.