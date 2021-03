Líderes del Comité Cívico Santa Cruz

Convocan a movilización para frenar más detenciones

La convocatoria esta fijada para este lunes 15 de marzo a las 18.00 a los pies de El Cristo Redentor en Santa Cruz.

Lunes, 15 de Marzo, 2021

El Comité Pro Santa Cruz lanzó una convocatoria para que la población salga a movilizarse este lunes desde las 18.00 horas, en el monumento Cristo Redentor de la capital cruceña.

“Gran convocatoria este lunes 15 de marzo en nuestro Cristo Redentor a las 18.00 horas. #No MASPersecución, #NoHuboGolpeFue Fraude”, señala la convocatoria cívica.

La convocatoria que también se replicó en diferentes grupos de WhatsApp, fue acompañado por un video, en el que muestra que en noviembre de 2019 la Policía y la población pidieron la intervención de las Fuerzas Armadas, por la convulsión social generada por organizaciones afines al MAS, tras la renuncia del expresidente Evo Morales.

En una parte del video menciona que: “Bolivia vivió más de 20 días de enfrentamiento, en el que la gente pedía llorando a que las FFAA intervengan, quienes finalmente fueron desplegados a poner la paz. Ellos no nos abandonaron, ahora tú no los abandones, justicia para los militares. Bolivia unida”, concluye el video, aunque este no está junto a la convocatoria del Comité Pro Santa Cruz que publicó en su página oficial del Facebook.

El 1er Vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz Fernando Larach en entrevista a la Red Unitel indicó que no hubo Golpe de Estado sino un fraude electoral y afirmó no estar de acuerdo que se pretenda cambiar la historia.

"Se ha convocado para este martes la llegada de líderes cívicos para hacer frente a las acciones ilegales que viene realizando el Gobierno. Dios mediante, se convocará a los líderes electos para unir fuerzas", señaló en entrevista.