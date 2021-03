La Paz

Imputación contra Jeanine Áñez se basa en un libro y las cartas de renuncia de Evo y Álvaro

Domingo, 14 de Marzo, 2021

Un párrafo del libro "Golpe de Estado a Evo: la Historia (no) contada de una conspiración" de Juan Carlos Corzon y las cartas de renuncia del expresidente Evo Morales y del ex vicepresidente Álvaro García, forman parte de las pruebas de la denuncia y la imputación contra la expresidenta Jeanine Áñez y los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán.

El memorial de imputación que emitió la Fiscalía contra las exautoridades, señala que durante la etapa preliminar y preparatoria de las investigaciones se logró colectar 18 elementos de convicción. En el punto ocho menciona el libro del que se extrae las declaraciones que realizó el entonces líder cívico cruceño, Luis Fernando Camacho.

"Se extrae declaraciones que habría realizado el señor Luis Fernando Camacho en el capítulo III, pág 31 y 31, cuando refiere: ... Fue mi padre quien cerró con los militares para que no salgan; por esa razón, la persona que fue a hablar con ellos y coordinar todo fue Fernando López, actual ministro de Defensa (...) No solo conversó con los policías y militares; también coordinamos con el Conamaq, mineros, ponchos rojos y obreros. Cuando pudimos consolidar que ambos no iban a salir fui que dimos las 48 horas", dice el párrafo citado por los fiscales.

Las exautoridades fueron imputados por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración, la Fiscalía pide la detención preventiva de Jeanine Áñez en la cárcel de Obrajes y de sus excolaboradores en el penal de San Pedro. El documento fue presentado a medianoche del sábado.

En los puntos dos y tres de la imputación, los fiscales señalan que se tomaron en cuenta las cartas de renuncia del expresidente Evo Morales y del exvicepresidente Álvaro García que fueron presentados el 10 de noviembre de 2019 y posteriormente aceptadas por la Asamblea Legislativa.

Otra de las pruebas colectadas es una nota de Radio y Tv Chiquitanía en el que señala, que Evo Morales renunció a la presidencia por la convulsión social que se desató tras conocer los resultados de las elecciones generales del 20 de octubre de 2019.

Además se toma en cuenta las declaraciones de Oscar Antonio De la Fuente Amelunge, que relata los acontecimientos suscitados en el país desde el 20 de octubre hasta la renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre de 2019.

Hasta ese punto, en ningún lado se menciona la participación de la expresidenta y de los exministros en los hechos del presunto golpe de Estado al gobierno de Evo Morales.

Informe Legislativo

En el punto 12 de los elementos colectados, se menciona el informe que presentó la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa que investigó las muertes durante los sucesos acaecidos desde el 21 de octubre. Pero ese documento no establece responsabilidades por el presunto golpe de Estado, sino que se indaga las muertes en los conflictos sociales.

El 29 de octubre del 2020, la Asamblea Legislativa aprobó el informe de la Comisión Mixta que hace un repaso de los hechos violentos que registraron en el municipio de Betanzos, Potosí; Montero, Santa Cruz; El Pedregal, Ovejuyo y Chasquipampa de la zona Sur de la ciudad de La Paz; el puente Huayllani en Sacaba, Cochabamba; y la planta de Senkata, El Alto.

El informe de la comisión recomendó un juicio de responsabilidades contra Añez por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, genocidio, asesinato, lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de libertad y desaparición forzada de personas.

Proceso amañado

Al respecto, el abogado de la expresidenta, Ariel Coronado, dijo que esos elementos no evidencian de una participación directa de sus clientes, por lo que consideró que el proceso está amañado.

"Haciendo una revisión de la ampliación de la denuncia contra la señora Jeanine Áñez y los exministros, se puede observar que carece de fundamentación fáctica, no existen indicios suficientes y hay contradicciones. Por ejemplo: se la acusa por hechos sucedidos antes de ser Presidenta, mientras que se investiga a los exministros por sólo ser autoridades y nombrados cuando Jeanine Áñez ya era presidenta, ahí existe una contradicción muy grave", precisó el jurista.

La audiencia estaba prevista para las 11.00 de este domingo, pero el juez de turno determinó declarar un cuarto intermedio porque la fiscalía presentó una ampliación de imputación en el que aumentan otros riesgos procesales.

Fuente: ANF