15 Pasos para lograr una educación de calidad

Educar con ojos de mujer para facilitar y posibilitar el camino hacia una alianza educativa

La educación no puede resolver por sí sola todos los problemas del desarrollo, pero una visión humanista y holística de la educación puede y debe contribuir a lograr un nuevo modelo de desarrollo.

Domingo, 14 de Marzo, 2021

Desde el PACTO GLOBAL del papa Francisco, y mirando lo educativo con ojos de mujer, nos permitimos presentar algunas luces para desbrozar, facilitar y posibilitar el camino hacia una alianza educativa en nuestro país y a nivel global, hacia una sociedad más fraterna, solidaria y sostenible.

1. Escuchar, escuchar, escuchar, escuchar y escuchar. Hay demasiadas palabras y pocas escuchas. Pareciera que el que grita más tenga la razón y es exactamente el contrario. Necesitamos escuchar y escucharnos, con respeto y apertura hacia la otra persona. “Para dialogar, hay que saber bajar las defensas, abrir las puertas de casa y ofrecer calidez humana Son muchas las barreras que en lo cotidiano impiden el diálogo: la desinformación, el chisme, el prejuicio, la difamación, la calumnia, y así se traban el diálogo y el encuentro”, - dice el Papa Francisco. Necesitamos propiciar una «cultura de encuentro» en la que sea posible y fluya el diálogo honesto, sincero y comprometido.

2. Escuchar desde la humildad. Necesitamos recuperar el valor de la humildad que nos permite conocernos con mayor rigor y tener una visión más clara de nuestras debilidades y limitaciones. El Papa dice: «Si somos capaces de desarrollar una actitud realmente humilde, podemos cambiar el mundo». En muchas ocasiones, nos mostramos arrogantes, soberbios, prepotentes, autosuficientes, etc. cuando emprendemos el aparente diálogo con otros, escuchándonos solo a nosotros mismos y despreciando, sin oírlos, los argumentos de los demás. Hemos de aprender a ser humildes, nunca seremos lo suficiente.

3. Con buenas dosis de empatía, compasión y amabilidad. El escritor Henry James escribía: «Hay tres cosas importantes en la vida: la primera es la amabilidad, la segunda es la amabilidad y la tercera es la amabilidad». Por su parte, en esta misma dirección, el papa Francisco siempre nos invita a relacionarnos y actuar de manera «bondadosa», de «ser cariñosos». De esta manera, al mostrar comprensión, tacto, delicadeza y bondad hacia los otros, fluye el diálogo y la búsqueda en común.

En el caminar educativo necesitamos derrochar empatía, siendo capaces de llegar a compadecernos del otro, haciendo causa con el otro, comprendiendo a los demás. Todo ello con pasión y compromiso responsable, dejando muy atrás la inacción, actuando de forma estructurada y sistemática.

4. Avanzar paso a paso, con constancia, paciencia, esperanza y decisión. Una vez iniciado el camino, hemos de ser constantes y recorrerlo con paciencia, a veces avanzando algo más rápido de lo previsto y en otras ocasiones más lentamente …

Siempre esperanzados, optimistas. Hay que saber esperar sin desesperar. Confiando en que los errores y fracasos nos acercan a la meta. Volver a empezar siempre, avanzando con decisión,siendo positivos y agradecidos.

Esta actitud agradecida y positiva solo puede atraer lo bueno, nos abre a la sabiduría, a la creatividad, a la colaboración, pues nos vuelve sencillos y amigables.

5. Adquirir una mirada panorámica de largo alcance. Debemos mirar con decisión hacia el futuro, levantando la mirada y mirando con y a través de los otros. Nuestra mirada, en muchas ocasiones, suele ser de corto alcance. Ante la complejidad creciente del mundo, se requieren mil, millones de ojos. El pacto Educativo nos invita a levantar la vista, a mirar con otros e ir más allá de lo que percibimos en primera instancia.

6. La educación es cosa de todos. La educación es un tema fundamental de la sociedad, por eso todos los y las ciudadanas deben sentirse comprometidas en participar y aportar. No solo deben opinar y trabajar los expertos o las autoridades sino que toda la comunidad educativa debe participar, dar su opinión, hacer propuestas, facilitar la toma de decisiones.

7. La genialidad crece entre todos. Solemos pensar que la genialidad es individual. Sin embargo, en un mundo tan complejo, diverso e incierto, la genialidad surge entre todos, de la interacción de unos con otros.

Necesitamos construir una «cultura de encuentro», una cultura de comunidad, en la que surge un importante sentido de interconexión y también de pertenencia, de formar parte de esa búsqueda en común, codo a codo con muchos.

8. Urge actuar y corregir el rumbo mientras caminamos. Hemos de actuar, aunque nos equivoquemos y cometamos errores. Estos nos van aproximando a la meta y nos van dando logros y/o pistas para acertar en los siguientes pasos y decisiones que debemos ir tomando. Cambiar y actuar amorosamente, respondiendo a las necesidades concretas. Es todo un proyecto de educación diferente al que acostumbramos a impartir en nuestras aulas.

9. Avanzar juntos y con decisión hacia una educación humanizadora. Los últimos estudios e informes internacionales reconocen la necesidad y urgencia de humanizar la educación para, así, humanizar la sociedad. En esta dirección, el informe de la Unesco de 2015 (titulado Replantear la educación, páginas 10, 35-38) nos decía que:

La educación no puede resolver por sí sola todos los problemas del desarrollo, pero una visión humanista y holística de la educación puede y debe contribuir a lograr un nuevo modelo de desarrollo. En ese modelo, el crecimiento económico ha de estar regido por el respeto al medioambiente y la preocupación por la paz, la inclusión y la justicia social. Los principios éticos y morales de una visión humanista del desarrollo se oponen a la violencia, la intolerancia, la discriminación y la exclusión.

«Humanizar la educación» significa poner a la persona al centro de la educación, en un marco de relaciones que constituyen una comunidad viva, interdependiente, unida a un destino común. De este modo, se cualifica el humanismo solidario.

Tanto la sociedad civil como la Iglesia coinciden en que hemos de propiciar una formación basada en sólidos fundamentos éticos y morales. La finalidad de la educación del siglo XXI sería: «Mantener y aumentar la dignidad, la capacidad y el bienestar de la persona humana en relación con los demás y con la naturaleza» (Unesco, Replantear la educación, 2015, página 38). Y que debemos de educar no solo en contenidos y aptitudes, sino en valores como: paz, equidad, respeto, democracia, solidaridad, diálogo, sostenibilidad, etc.

Recientemente, el Informe Davos 2020 indicaba:

“Ha llegado el momento de considerar «el lado humano» de las cosas. Estas iniciativas tienen que ver con nuevos valores y nuevas prioridades que sitúan al medioambiente y a las personas en el centro de los planes de futuro de gobiernos y organizaciones”.

Educar cristianamente es llevar adelante a los jóvenes, a los niños, en los valores humanos en toda realidad, y una de estas realidades es la trascendencia. [...] La verdadera escuela debe enseñar conceptos, hábitos y valores, trascendencia.

10. Educar es servir: el mejor servicio educativo es anticiparse. Educamos para servir y la educación es servicio. Educar no es rellenar la cabeza de los educandos con múltiples contenidos. La verdadera educación nos lleva al compromiso, a la transformación personal y de los contextos donde habitamos.

Díaz-Salazar, en Educación y cambio ecosocial (2016, página 184), basándose en cinco bienaventuranzas, al hablar del activismo social de la educación, señala la dirección a seguir en la tarea educativa:

“Educar para la elección de ser pobres: la formación de personas ecológicas;

educar para la misericordia: la formación de personas compasivas y cuidadoras; educar para trabajar por la paz: la formación de personas no-violentas y pacíficas;

educar para el hambre y sed de justicia: la formación de personas indignadas y comprometidas;

educar para la solidaridad con los perseguidos por la justicia: la formación de personas que luchan por los derechos humanos, la solidaridad internacional”.

Es oportuno indicar que el mejor servicio no es solo sanar, curar heridas o solucionar los problemas de los otros o de la casa común, sino que la educación debe adelantarse, debe prevenir esas heridas o problemas, proponiendo nuevas formas de pensar, de relacionarse, de habitar este mundo, una ciencia y técnica más humana. Generando valores como la solidaridad, fraternidad, justicia, paz, respeto, etc., que impidan o anulen los abusos y la exclusión.

11. Una educación que reconstruya las relaciones con las personas. Uno de los cuatro pilares del Informe Delors (1996) es el de aprender a convivir. Desde que se publicó dicho informe hasta hoy, no solo no hemos aprendido a convivir más y mejor, sino que hemos retrocedido gravemente. Se aprende a convivir conviviendo. La realidad de las aulas es que los niños y jóvenes están callados, sentados, aislados, en actitud pasiva, sin interaccionar entre ellos, con lo que poco o nada aprenden a convivir. La escuela se ha vuelto antipática, para ellos y para los mismos docentes, por lo que crece el abuso, el acoso escolar, la marginación, la violencia. Urge una escuela que no segregue, sino que integre; en la que aprendan a convivir, no a competir o descartar.

Esta alianza por la educación debe posibilitar que avancemos mucho hacia una mejor y mayor fraternidad, seamos más respetuosos y solidarios, nos preocupemos más de los que menos tienen o se encuentran en situación más vulnerable.

12. Una educación que mejore las relaciones con el medioambiente, con la «casa común». Hemos creído que la naturaleza es de usar y tirar. Así nos encontramos hoy con el grave problema del cambio climático y el gran deterioro ecológico, con lo que estamos llegando a un punto de no retorno, por no poder ya recuperar la habitabilidad del medio, amenazando nuestra propia existencia en un futuro no muy lejano.

El papa Francisco, con la encíclica Laudato si’, ha generado gran sensibilidad y está contribuyendo a movilizar a muchos para la defensa y cuidado de esta «casa» en la que vivimos. Sería adecuado añadir un quinto pilar educativo a los cuatro indicados en el Informe Delors: aprender a cuidar la «casa común».

13. Hemos de educar integralmente (corazón, cabeza y manos)

Dice el Papa Francisco: Hay tres lenguajes: el lenguaje de la cabeza, el lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos. La educación debe moverse en estos tres caminos. Enseñar a pensar, ayudar a sentir bien y acompañar en el hacer, o sea, que los tres lenguajes estén en armonía, que el niño, el muchacho, piense y sienta lo que hace, sienta lo que piensa y hace, y haga lo que piense y siente.

Somos lo que hacemos. Por tanto, la acción es el principal medio de aprendizaje intelectual, emocional, moral, espiritual, estético y político.

Cada vez es más necesario partir del corazón, de lo que el niño y el joven siente, lo emociona, le interesa o le preocupa; para desde ahí ir a la cabeza, pensar, razonar y buscar solo y con otros la mejor solución, la más necesaria, urgente y factible; para luego, a través de las manos y los pies, actuar, movilizarse, para transformar sus vidas y contextos.

14. Adecuar la escuela para los últimos. Recientemente, el célebre pedagogo italiano, Tonucci (2018), titulaba un artículo suyo así: «Necesitamos una escuela para los últimos, no para los buenos», y él mismo volvía a citar a Lorenzo Milani, creador de la escuela de Barbiana, con su emblemática frase que repetía con frecuencia: «La escuela parece un hospital para sanos que rechaza a los enfermos».

En nuestro pacto educativo debemos abordar con valentía la inclusión, la atención a la diversidad, la igualdad de oportunidades, la equidad, la predilección por los pobres, por los que tienen dificultad en su aprendizaje por cualquier motivo. Facilitar el acceso a la escuela y a los recursos materiales o tecnológicos que su aprendizaje requiera. No una educación pobre para los pobres, sino una educación de calidad para todos.

15. La escuela es lugar de relación y de vida. La escuela no solo es lugar de aprendizaje: en ella, interaccionamos y aprendemos a relacionarnos unos con otros, horizontal y verticalmente, intergeneracionalmente.

La escuela es un lugar de vida. La escuela debe salir a la vida y la vida debe entrar en la escuela. Muchos centros educativos dan la espalda a la vida y se comportan como búnkeres. Lo que se enseña y se aprende tiene poca conexión con la realidad que viven los niños y jóvenes. Hemos de revisar los currículos, las dinámicas y metodologías de clase y hacer más permeable la escuela y la educación, para que adquiera valor y sirva para la vida, transformándola, enriqueciéndola, haciéndola más humana y fraterna.

A manera de conclusión para este primer momento queremos citar el final de la ultima encíclica del papa Francisco sobre la fraternidad universal.

“En el nombre de la libertad, que Dios ha dado a todos los seres humanos, creándolos libres y distinguiéndolos con ella.

En el nombre de la justicia y de la misericordia, fundamentos de la prosperidad y pilares de la fe.

En el nombre de todas las personas de buena voluntad, presentes en cada rincón de la tierra.

En el nombre de Dios y de todo esto […] “asumimos” la cultura del diálogo como camino; la colaboración común como conducta; el conocimiento recíproco como método y criterio”.

Creemos que un dialogo sincero y un esfuerzo común nos permitirán superar los obstáculos y dificultades que encontraremos en este nuevo caminar para construir una nueva y humanizadora educación para estas nuevas generaciones.

Hna Micaela Princiotto MdB. eldia@eldia.com.bo