La expresidente Jeanine Añez se encuentra en celdas de la felcc

Ven ilegal la aprehensión de Añez y sus exministros

Denuncia. Jeanine Añez pidió al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro enviar una misión para que verifiquen las ilegales aprehensiones.

Domingo, 14 de Marzo, 2021

Organismos internacional, oposición, expresidentes y líderes cívicos se sumaron a las voces de apoyo contra la considerada ilegal aprehensión de la exmandataria transitoria Jeanine Añez y sus dos exministros Rodrigo Guzmán y Alvaro Coimbra por el supuesto caso "Golpe de Estado".

El viérnes pasado, agentes de Inteligencia llegaron hasta la ciudad de Trinidad, para ejecutar las órdenes de aprehensión sin previa citación de las tres exautoridades que guardan arresto en celdas de la Felcc de la ciudad de La Paz.

Desde las celdas de la Felcc, la expresidenta Jeanine Añez pidió este sábado al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y al embajador de la delegación de la Unión Europea en Bolivia, Michael Dóczy, enviar misiones oficiales de sus organismos para que verifiquen las ilegales aprehensiones de la exmandataria y dos de sus exministros, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán; acusados de sedición, terrorismo y conspiración.

Frente a esos hechos, la exmandataria pide, en el marco de lo que establece la Carta Democrática Interamericana, “se envíe una Misión Oficial de Observación a objeto de que evalúe de manera objetiva e imparcial, la ilegal aprehensión de la cual hemos sido víctimas mi persona y mis dos exministros, el viernes y la madrugada de este sábado”, señaló.

El Gobierno de Estados Unidos emitió su pronunciamiento respecto a lo que ocurre en Bolivia, tras las aprehensiones de exautoridades, y llamó a que se preserven los derechos civiles y el debido proceso.

“Animamos a nuestros amigos y vecinos de Bolivia a sustentar todos los derechos civiles y las garantías del debido proceso de la Convención Americana sobre DDHH y los principios de la Carta Democrática Interamericana”, dice el mensaje de la Subsecretaria del Departamento de Estado, Julie Chung, según tradujo la Embajada de EEUU en Twitter.

En su mensaje la subsecretaria Chung agregó que “los estadounidenses y muchos en las Américas saben por experiencia la necesidad de salvaguardar y renovar constantemente el gobierno democrático de, por y para el pueblo”.

El exmandatario Carlos D. Mesa llamó a la población a articular los movimientos políticos, cívicos, de organizaciones sociales y plataformas ciudadanas del país, con fin de defender la democracia. Señala que el país se encamina hacia el modelo venezolano.

“Creo que, si seguimos el razonamiento absurdo del Gobierno, si vamos a creer en ese golpe de estado, debería comenzarse a detener a la expresidenta del Senado (Eva Copa) y al de Diputados (Sergio Choque), a los parlamentarios del MAS y todos los que legitimaron el gobierno de la presidenta Añez. A la defensora del pueblo que pidió la renuncia del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, al secretario ejecutivo de la COB y a todo el sistema constitucional que avaló la sucesión constitucional”, rememoró Mesa.

Justifican las detenciones. El Ministro de Justicia, Iván lima, aclaróque Jeanine Áñez es procesada en calidad de exsenadora por una demanda instaurada por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, en diciembre de 2020, y no así como expresidenta.

“En este momento estamos ante un juicio a una exsenadora, por lo tanto, no corresponde un juicio de privilegio constitucional y esa es la realidad de los hechos, cuando se la juzgue como expresidenta se tendrá que evaluar en qué caso va a la Asamblea y si autoriza el enjuiciamiento, en este caso estamos ante un juicio ordinario”, explicó en entrevista con la emisora estatal Patria Nueva.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que las aprehensiones ejecutadas contra la expresidenta Áñez y sus exministros buscan que exista justicia por el caso golpe de Estado.

“Hay que dejar en claro que este Gobierno democráticamente electo no está persiguiendo políticamente a nadie, lo que está haciendo es que exista justicia en nuestro país”, dijo en una breve conferencia de prensa en la (FELCC) de La Paz.

Mientras que el vicepresidente David Choquehuanca escribió en su cuenta Twitter “No es el odio el que impulsa nuestros actos, sino una pasión por la justicia de la que hemos dado cuenta a lo largo de nuestra vida”, escribió. Se estima que este domingo las exautoridades sean presentadas ante un juez cautelar de la Paz.

3 Exautoridades

se hallan aprehendidas en la Felcc

Comité cívico convoca a la resistencia Civil

El Comité pro Santa Cruz emitió este sábado un pronunciamiento, mediante el cual llamó a la población a la resistencia civil de lo que considera como persecución política del Gobierno de Luis Arce contra exautoridades en el marco del caso de supuesto “golpe de Estado”.

El presidente cívico Rómulo Calvo manifestó que el caso es mal mallado de “golpe de Estado” y ratificó que en 2019 hubo un fraude electoral.

En el pronunciamiento se exige a Luis Arce que suspenda la persecución política contra exlíderes cívicos y políticos, como también a policías y militares por los hechos ocurridos durante los 21 días de protesta que llevaron a la renuncia de Evo Morales.

“Hacer un llamado a la ciudadanía en general a la resistencia civil contra el abuso y la persecución política del Gobierno de Arce. No vamos a permitir que ningún cruceño ni boliviano sea perseguido por resistir y protestar pacíficamente los 21 días por el fraude electoral”, señaló.

"Señor arce, esto no es Venezuela"

Luis Fernando Camacho, líder de la agrupación ciudadana Creemos, rechazó las aprehensiones que se están cometiendo en el país contra exautoridades nacionales.Aseguró que es una "arremetida violenta, ilegal y antidemocrática" contra las ciudadanos que lucharon durante los 21 días para derrotar el fraude del expresidente Evo Morales y el MAS.

Para Camacho, el presidente Luis Arce cedió a la presión de Morales y utiliza la justicia para apresar a militares, policías y ciudadanos, bajo el discurso de supuesto golpe de Estado. "No se equivoque presidente Luis Arce, esto no es Venezuela, usted le falta el respeto a Santa Cruz y Bolivia. Y eso no se puede permitir en democracia. Santa Cruz sabe resistir tiranías", dijo Camacho a tiempo de tildaron como títere de Evo Morales. Anuncio que se conformara una bloque de oposición para poner un alto a los abusos.

El Día eldia@eldia.com.bo