Esposa del exministro Guzmán: No sabemos en qué condiciones está, lo mantienen incomunicado

Sábado, 13 de Marzo, 2021

Dalia Lima, esposa del exministro de Energías, Rodrigo Guzmán, se refirió a la aprehensión que efectuó la Policía en contra de su esposo y sostuvo que hasta el momento no conocen en qué condiciones se encuentra la exautoridad y que se lo mantiene incomunicado.

Lima denunció que Guzmán nunca fue notificado y aseguró que se violaron los derechos constitucionales del exministro de Energías.

“Yo estoy llegando de Beni porque lo mantienen incomunicado. Nadie sabe de él, no sabemos en qué condiciones lo tienen. Se han vulnerado sus derechos”, sostuvo Lima.

Guzmán fue aprehendido la tarde del viernes en el departamento de Beni. Tras su aprehensión, la exautoridad calificó este hecho como secuestro y “un abuso” del MAS por los delitos de sedición y terrorismo.

“Yo creo que esto es un secuestro y un abuso más, como está acostumbrado el MAS. Estaba por la calle circulando, me aprehenden y me traen acá para llevarme a la ciudad de La Paz. Me dicen que tengo mandamiento de aprehensión por el tema de sedición y terrorismo, siendo que yo nunca fui notificado”, declaró a la prensa.

El exministro dijo que se defenderá y continuará siendo opositor al gobierno del MAS.

“No importa, nosotros lo vamos a asumir como siempre. Vamos a seguir siendo opositores a este Gobierno, a esta tiranía”, sostuvo.

