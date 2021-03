Camacho dice que cuando se encontró con Rivas le agradeció el apoyo al movimiento cívico

Movilizaciones y protestas de noviembre de 2019

Jueves, 11 de Marzo, 2021

El candidato a gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, confirmó que el 22 de septiembre de 2019, cuando tuvo el encuentro con el coronel de la Policía Aníbal Rivas, le agradeció el apoyo que hizo al movimiento cívico por las movilizaciones y protestas de noviembre de 2019.

Este jueves el excívico debía declarar dentro de la investigación interna policial contra Rivas por el motín, movilizaciones y protestas de 2019 que derivaron en la renuncia del expresidente Evo Morales pero fue suspendida ante la gran cantidad de personas que estaban fuera de dependencias policiales.

“Quieren confirmar si hubo un saludo en la calle entre el coronel (Anibal) Rivas y yo. Yo no sé cuál es la finalidad de decir si es o no; y sí (hubo el encuentro), es más, le agradecí al coronel Rivas que a nombre de la Policía hizo por los bolivianos, yo lo agradecí, no tengo que esconder”, afirmó.

Camacho llegó hasta dependencias de la Dirección Departamental de Investigación Policial (Didipi) en la ciudad de Santa Cruz junto a una multitud de seguidores que aguardaron el desarrollo de su comparecencia.

“Me presenté aquí, vine y el señor policía viene y me dice que con gente afuera no puedo tomar (la declaración)”, aseguró sin precisar la nueva fecha de su declaración en calidad de testigo del caso contra Rivas.

El excívico ratificó que en las jornadas de movilizaciones de octubre y noviembre no hubo golpe de Estado, según denunció el oficialismo y ratificó que lo que ocurrió fue ante denuncias de fraude electoral que se habían advertido.

“El pueblo no va dejar solo a la gente que lucho como el coronel Rivas a eso venimos, a poner el pecho”, añadió.

El coronel Aníbal Rivas fue uno de los primeros uniformados que se sumó a las protestas que ha bian impulsado los cívicos en demanda de la renuncia de Morales.

En el departamento de Tarija, como Comandante del Batallón de Seguridad Física Privada Estatal arengó “¿Quién se rinde, quién se cansa?”, un estribillo que identificó al movimiento cívico. El mismo uniformado se encontró con Camacho el 22 de septiembre de 2020, cuando ambos se fundieron en un abrazo.

Días antes de conocer que nuevamente fue citado, pese a que antes se había anulado su declaración, Camacho dijo que se trata de una “persecución” y “amedrentamiento” hacia su persona de parte del Gobierno.

Fuente: ERBOL