Decreto departamental N.º 332

Emiten decreto para una 'transición ordenada' en la Gobernación cruceña

Jueves, 11 de Marzo, 2021

Cinthia Asín, secretaria general de la Gobernación de Santa Cruz, dio a conocer la promulgación del decreto departamental N.º 332, que establece la "transición ordenada" en esta institución cruceña.

Para este proceso se ha considerado la conformación de una comisión que será designada por el Gobernador, Rubén Costas y que será remitida a la autoridad electa para recibir la documentación e información detallada de las diferentes secretarias que conforman el Ejecutivo.

Asín recalcó que se dará suspensión de plazos administrativos que serán 10 días antes de la posesión, prevista para el 3 de mayo, y diez días después, "para no perjudicar a los administrados y a los habitantes del departamento que tienen trámites y procesos administrativos dentro de la Gobernación.



Se aclaró que esta medida no procederá en los siguientes casos: contratación de emergencias departamentales por Covid en los establecimientos de tercer nivel, en los procesos de contratación de bienes y servicios "La atención al público en general, no se va a cortar en ningún momento la atención", puntualizó.

Fuente: Unitel