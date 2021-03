27 personas serán detenidas

Investigados en la quema de ánforas, se atrincheran en la plaza de San José de Chiquitos

Jueves, 11 de Marzo, 2021

El presidente del Comité Cívico del municipio de San José de Chiquitos Darling Méndez indicó durante el cabildo desarrollado ayer por la tarde, que existe una lista de al menos 27 personas que serán detenidas por participar en quema de material electoral.

"Estamos en el cuarto día de vigilia (ayer) y no vamos a permitir que se lleven personas presas, si quieren llevarnos, que nos arresten a todos. No puede ser que investiguen de oficio la quema de ánforas y no así el marcado de papeletas y acarreo de personas", señaló el cívico.

Méndez advirtió que no levantarán la medida hasta exigir que personeros del Tribunal Electoral Departamental vengan a San José a investigar nuestras denuncias de acarreo de votos que derivo en la quema de material electoral.

El cabildo responsabilizó como las personas que están dividiendo San José al candidato a la Alcaldía por el MAS Lucho Flores y Susana Vaca.

Asimismo se dio lectura de las personas que supuestamente tienen orden de aprehensión por delitos electorales; Darling Méndez, Avelino Román, María Eugenia Sandoval, Roly Gonzáles, Juliana González, Pablo Roda, Marvin Barbery, Delia Chávez, Sandra Chávez, Ulises Pesoa, Ivon de Figueroa, Rosendo Rojas, Joaquin Parada Fernanda Mora, Paola Pedraza, Eva María Coca, Cloris Vaca, Alejandro Quezada, Franz Castedo, Hugo Salmón, Diego Romanazi, Juliano Romanazi, Lorena Rosas, María leny Luna, Luis Fernando Rejala, Wendy Pérez Ardaya y Daniela Caballero.

De su lado el candidato masista Lucho Flores reconoció que exigió al Ministerio Público se inicie una investigación de oficio por los hechos acontecidos el pasado 7 de marzo en San José.

"El MAS no esta haciendo persecución, ellos mismos se filmaron quemando ánforas y hasta golpearon a una mujer", dijo a un medio chiquitano.