Ve un acomodo político de la alcaldesa interina

Jhonny sobre Sosa: 'Se está agarrando de cualquier gajo esta señora'

Miércoles, 10 de Marzo, 2021

Las declaraciones de Angélica Sosa en las que aseguró que Gary Añez había ganado la elección, según un conteo propio de Santa Cruz Para Todos (SPT) no cayeron nada bien al líder de UCS, Jhonny Fernández, quien advirtió que de llegar a la alcaldía cruceña abrirá procesos contra la administración saliente.

“Se está agarrando de cualquier gajo esta señora porque sabe que le vamos a abrir proceso a todos los actos de corrupción de la alcaldía, no se van a salvar. Si han hecho su pacto con Gary Añez que arreglen su pacto ellos, conmigo no hay pactos, yo no negocio”, dijo Fernández en conferencia de prensa.

“Manifestar que las declaraciones infundadas de la arquitecta Angélica Sosa es una traición a Santa Cruz de la Sierra, porque no respuesta la voluntad popular, inclusive no ha presentado de forma escrita”, criticó Richard González, candidato a concejal y vocero de UCS.

Pidió además a las actuales autoridades en ejercicio que respeten las normas y al Tribunal Electoral Departamental (TED), que es un poder independiente al que no se debe presionar.

“El ganador es Gary Añez, (y) Santa Cruz Para Todos alcanza un concejal", declaró la alcaldesa Sosa, el martes por la noche, durante la inauguración de un parque urbano.