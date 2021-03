Cochabamba

Mujer atacada por una jauría de perros recibió el alta médica

Miércoles, 10 de Marzo, 2021

Felisa Mita Mamani, la mujer de 57 años, que fue atacada por una jauría de perros en la zona de Pucara, en Cochabamba, recibió el alta médica del hospital Univalle.

La señora comentó que ella solicitó volver a su casa porque tiene temor a contraer coronavirus estando internada en el nosocomio. La mujer recibirá cuidados en su casa por parte de sus hijas.

“A comprar aceite estaba yendo y por ahí estaba el perro. Me ha saltado, me ha vencido siempre, he gritado auxilio, no podía sentir nada, estaba botada nomas en el sendero”, relató la señora al salir del centro de salud.

Además, pidió a los dueños de los perros que la atacaron cubrir los gastos médicos. Comentó que es de escasos recursos y tiene deudas con el banco y trabajaba vendiendo comida para sustentar a su familia.

Tras el hecho, la Unidad de Zoonosis capturó a los perros que atacaron a la señora, entre ellos están dos de raza rottweiler.

Fuente: Urgente