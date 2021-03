Elecciones subnacionales

Loza: El Alto no era nuestro y siempre hemos perdido La Paz, Cochabamba y Santa Cruz

Martes, 9 de Marzo, 2021

Ref. Fotografia: El senador del Movimiento Al Socialismo, Leonardo Loza.

Tras los resultados no oficiales en boca de urna de las elecciones subnacionales, el senador del Movimiento Al Socialismo, Leonardo Loza, aseveró que El Alto no perteneció al MAS, tampoco La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, por ello, indicó que el partido debe realizar ampliados, pero no para "volar cabezas".

“Siempre hemos perdido La Paz, El Alto no era nuestro, Cochabamba no era nuestro, Santa Cruz no era nuestro ni la gobernación, en esa base tenemos una clara perspectiva de forma general. Recalco, el MAS es la primera fuerza política del país con base en eso tiene que haber ampliados y evaluaciones; pero recalco, no es para destrozarnos internamente (…) no para volar cabezas”, dijo Loza.

En cuanto a las declaraciones del candidato a la Gobernación de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, acerca de avanzar hacia el federalismo, el senador dijo que el excívico debería tomar talleres y revisar la Constitución Política del Estado (CPE). Tildó su propuesta como fuera de lugar.

“Debe tomar talleres de cómo se administraría o cómo se gobierna el departamento de Santa Cruz, yo lamento mucho que algunos agitadores, que algunos violentos hoy en día toman departamentos y vienen a hablar de federalismos, Bolivia no está en venta, no está en temas de dividirse”, dijo.

Fuente: Urgente