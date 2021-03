Presidente de la Cámara de Diputados: Discusión sobre la autonomía universitaria está cerrada

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, afirmó que la discusión sobre la autonomía universitaria está cerrada y recomendó a las autoridades universitarias tener mayor cuidado en el desarrollo de sus actividades en el marco de la emergencia sanitaria.

“Las autonomías universitarias es un tema que esta constitucionalizado, por lo tanto, no se toca, no se hace revisión de esta autonomía universitaria. La autonomía se logró mediante movilizaciones y luchas (…) por lo tanto no se toca, eso está claro para nosotros”, dijo la autoridad legislativa.

La declaración surge para aclarar la discusión que surgió sobre la autonomía universitaria después del trágico accidente sucedido en las instalaciones de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), donde se registró la muerte de ocho estudiantes, quienes acudieron a la convocatoria de una asamblea interna.

Explicó que las actividades universitarias están amparadas en las autonomías universitarias, pero las autoridades de las casas de estudios deberán tener mayor cuidado en el manejo interno y organizacional.

“Más bien tengamos mayores cuidados, eso decimos a las universidades, más aún que ahora estamos en época de pandemia y tenemos estas dificultades como el caso de la UPEA, pero eso no se puede generalizar y decir que en todas (las universidades) podría pasar lo mismo. Más bien tendrían que tener todos los cuidados necesarios en temas de reuniones masivas o algunos conflictos que por ahí se puedan generar”, recomendó.