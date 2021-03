Elecciones subnacionales

En el MAS hablan de identificar a responsables de las derrotas y plantean primarias

Lunes, 8 de Marzo, 2021

Los resultados preliminares en boca de urna de las elecciones subnacionales motivan a que al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS) exista una evaluación. En ese escenario incluso podría darse la expulsión a los responsables de las derrotas y se plantearían nuevas maneras de elegir a los futuros aspirantes en contiendas electorales, entre ellas, las primarias.

El análisis se hará en ampliados y según informes que brinden las direcciones departamentales del partido una vez se conozcan los resultados oficiales que emitan los tribunales electorales departamentales.

En el caso de los lugares donde el MAS no ganó las elecciones, el diputado Andrés Flores afirmó que se debe al “capricho” de algunos dirigentes del partido la designación de candidaturas. Puso como ejemplo en la ciudad de El Alto y el caso de Eva Copa quien se convertiría en la virtual alcaldesa de El Alto.

“Queremos pedir a la dirección nacional y a la departamental que tiene que llevar a cabo un ampliado y analizar a los responsables que han designado a dedo y eso se tiene que evaluar. Yo quiero ser bien claro, el señor Rodolfo Machaca y Omar Arce de la departamental quienes han jugado un importante en la designación de los alcaldes y concejales”, afirmó.

En criterio del legislador, hubo quejas de la dirigencia que se hicieron conocer a la dirección nacional y pero no habrían sido escuchados. Por ello, anunció que en un ampliado se tomarán decisiones donde se podría suspender a los responsables.

Su colega, el diputado Héctor Arce, coincidió que debe haber una “evaluación profunda” de los resultados como lo que ocurrió en El Alto y la designación de Zacarìas Maquera. “Aquí hay algunos dirigentes que han tomado una mala decisión por tanto de aquí adelante lo que tenemos que hacer una evaluación política”, dijo a radio Kausachun Coca.

Propuso que se deba democratizar, a futuro, los procesos internos de selección de los nuevos candidatos con unas primarias. “Pueden presentarse 5 o 10 candidatos para ser alcalde, concejal. El que gana, gana; eso es lo que tenemos que hacer y vamos a trabajar en ese sentido”, propuso.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, reconoció que el partido tiene dificultades e incluso “algunos errores” y que pese a ello, en los lugares donde no logró una victoria se trabajará con las autoridades electas.

“Como partido no vamos a decir que no tenemos dificultades, algunos errores que se han cometido, por supuesto que sí, vamos a seguir direccionanando nuestras líneas para que no podamos tener este tipo de errores que se haya cometido”, afirmó.

Según estudios de empresas encuestadoras, el partido oficialista tendría la ventaja para lograr al menos cinco gobernaciones, pero en el caso de las ciudades capitales, los frentes políticos de oposición habrían logrado alto respaldo de apoyo.

CC dice que el MAS es el ‘gran perdedor’

El diputado de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga, consideró que los resultados preliminares de los comicios subnacionales demostraron que el Movimiento Al Socialismo (MAS) fue el “gran perdedor” por los polémicos discursos del presidente Luis Arce durante la campaña electoral.

“El MAS es el gran perdedor; Luis Arce, Evo Morales porque han utilizado recursos del Estado, han utilizado las vacunas, el chantaje y ni así les ha alcanzado para ganar esta elección”, aseguró. /Erbol