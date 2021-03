Arce asegura protección del Estado a las mujeres y ratifica lucha férrea contra la violencia

En el Día Internacional de la Mujer, el presidente Luis Arce aseguró la protección del Estado a las mujeres y ratificó la lucha férrea contra la violencia de género, con determinación y premura.

“La violencia de hoy contra las mujeres no es aceptable. Tenemos en este espacio que ir con más determinación y premura. No puede haber más una mujer golpeada. No puede haber más una mujer muerta”, manifestó en un acto en la Casa Grande del Pueblo.

Las palabras del mandatario fueron precedidas por ministras viceministras y representantes de organizaciones sociales que demandaron una lucha efectiva contra la violencia. En ese marco, el Presidente aseveró que el Gobierno asegurará formas de vida y jurídicas “donde la violencia contra la mujer que no tenga posibilidades”.

“Vamos a reafirmar para ustedes dignidad, igualdad, trato justo, participación, inclusión para mujeres y hombres de Bolivia construyan más democracia, mayores derechos y una voz más fuerte que rezumbe cuando haya una injusticia”, afirmó.

Recordó que a lo largo de la historia, las mujeres han luchado por un mundo más justo, por sus derechos políticos, económicos y sociales, por el derecho a la vida, a la igualdad, a la dignidad y a una vida libre de violencia.

“Hay importantes avances, pero aún nos falta mucho camino por recorrer todavía en la consolidación de nuestro Estado Plurinacional descolonizado y despatriarcalizado”, dijo.

Sostuvo que vivimos en un mundo de cambios apresurados, un tiempo distinto donde se deben asumir premisas irrenunciables para estos procesos de permanentes transiciones. “Cuando se va construyendo sociedad y Estado, tenemos siempre la mirada puesta en hacer que estos procesos de transformación sean con mayor igualdad, justicia, inclusión, sin estigmas y sin violencia”, remarcó.

“Pero, ¿cómo cuidamos este equilibrio queriendo ser sólo los hombres quienes se sienten en la mesa de decisión? Esta desproporción nos impide asumir y ser conscientes de que el futuro es mejor cuando las mujeres también están presentes en el proceso de toma de decisiones”, reflexionó.

En esa dirección, consideró que la subrepresentación de la mujer en los espacios públicos de decisión, de poder, de trabajo privado imposibilita que desarrolle sus liderazgos, que se empoderen para ser intérpretes y protagonistas esenciales como constructoras de un mejor Estado, “más humano, despatriarcalizado, descolonizado y fundamentalmente más inclusivo”.

“Nuestro Estado Plurinacional de Bolivia ha avanzado decididamente en fortalecer la igualdad de la mujer, en proteger su dignidad y en reconocer sus derechos, pero aún es insuficiente”, finalizó.