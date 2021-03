El TSE califica de positiva la jornada

Votación en tranquilidad y ausentismo de jurados

Hubo incidentes aislados, pero en general la población asistió masivamente a las urnas.

Lunes, 8 de Marzo, 2021

Los bolivianos acudieron a la convocatoria a las urnas en una jornada que en líneas generales se desarrolló con normalidad, aunque con incidentes puntuales como el ocurrido en Colpa Bélgica o el ausentismo de jurados que demoró la apertura de mesas.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, informó que la evaluación de la jornada electoral de los comicios subnacionales 2021 es positiva. Destacó la participación de la población como señal del compromiso democrático.

“Hemos tenido incidentes que fueron lamentables, pero que no empañan el elemento central de la jornada electoral que es su carácter transparente, la posibilidad de que la ciudadanía acuda a votar, de que esos votos se cuenten de manera limpia y que luego todo esto termine consolidado en un cómputo transparente. Por lo tanto, la valoración de la jornada es positiva”, aseguró.

Este domingo, los bolivianos acudieron a las urnas para elegir a 4.962 nuevas autoridades entre titulares y suplentes, según información oficial del Tribunal Supremo Electoral. De este total, 583 son autoridades departamentales, 27 regionales y 4.352 municipales.

Salvador Romero explicó que se espera las evaluaciones de los observadores electorales y que las mismas sean positivas, como ocurrió en las elecciones presidenciales de 2020, cuando organismos internacionales resaltaron que Bolivia cumplió y se ajustó a todos los estándares, sobre todo, en un contexto de pandemia del COVID-19.

"Dentro del reglamento de faltas y sanciones, el juez establece una multa dentro del 5 al 30 por ciento de un salario mínimo. Esa autoridad electoral determina el monto en función de los justificativos que pueda presentar el jurado electoral que no asistió a sus tareas designadas", indicó la vocal del TSE, Rosario Baptista, sobre la sanción para quienes no cumplieron con su deber ciudadano. A nivel nacional estaban designados 208 mil jurados y más de 55.000 en Santa Cruz. La entidad no precisó cuál fue el nivel de ausentismo de los jurados.

Los candidatos y los políticos. La mayoría de los aspirantes votaron en las primeras horas de la mañana, salvo excepciones como las de Jhonny Fernández, candidato a la alcaldía de Santa Cruz y Eva Copa, aspirante al sillón municipal.

Al salir de la votación, la mayoría de ellos resaltó que el país estaba viviendo una fiesta democrática e instaron en primer lugar a cuidar el voto, pero también a respetar los resultados como veredicto de las urnas.

Como parte de su agenda acompañaron además a los integrantes de su plancha al sufragio en otros recintos.

En los tribunales electorales departamentales las actas llegaban a cuentagotas pasadas las 18.00. A esa altura en la mayoría de las mesas continuaba el escrutinio, debido a que se tenía que hacer cinco conteos, tres en el caso de la gobernación y dos para los municipios.

Apunta a la OEA. "Mientras esté presente la OEA, nosotros no vamos a acudir a ninguna invitación del Órgano Electoral", dijo el presidente Luis Arce, tras ser consultado sobre su ausencia en el acto de inauguración de la jornada electoral en ambientes del TSE. Sindicó a la Organización de Estados Americanos de jugar un papel nefasto en los comicios del 2009.

El organismo electoral confirmó en pasados días la presencia de delegados de la Organización de Estados Americanos como observadores de la elección de gobernadores, asambleístas departamentales, autoridades regionales, alcaldes y concejales que se desarrolla este domingo.

Comicios en pandemia. El presidente del TSE resaltó que Bolivia es el único país del mundo que realiza dos elecciones en medio de la pandemia del coronavirus.

Señaló que la entidad acumula la experiencia para combinar la salud pública con el ejercicio libre y pleno del sufragio. “El camino recorrido no ha sido ni sencillo, ni despejado, aunque no tuvimos las vicisitudes del año pasado”, destacó Romero. Enfatizó que se tuvo incluso doble trabajo que en los comicios de octubre del 2020, porque esta vez se distribuyó el doble del material, incluidas 14,4 millones de papeletas de votación.

“Esta democracia no pertenece a unos u otros, para existir debe ser de todos a la vez”, reflexionó Romero en un discurso a minutos de la apertura de las mesas de votación.

La Defensoría del Pueblo informó este domingo que 166 recintos electorales verificados, de un total de 600, no cumplieron con la aplicación de medidas de bioseguridad en esta jornada de comicios subnacionales.

Según los verificativos, 507 implementaron el voto preferente y 93 no lo hicieron; asimismo, 499 aplicaron el voto asistido para personas con discapacidad y el resto no.

La Defensoría del Pueblo también corroboró la falta de información respecto al voto preferente y sobre la ubicación de los recintos electorales, además de demoras en la apertura de los mismos por la ausencia de notarios electorales.