Elecciones 2021

Camacho: 'Santa Cruz nunca va a ser masista'

Domingo, 7 de Marzo, 2021

Luego de conocer los resultados no oficiales a boca de urna de dos empresas encuestadoras, el candidato a gobernador, Luis Fernando Camacho, agradeció a la ciudadanía que confió en él con su voto y dijo que "Santa Cruz nunca va a ser masista".

"Santa Cruz no fue, no es y nunca va a ser masista. A santa Cruz no lo pueden arrodillar ni pedir que se arrodille por dos kilómetros de carretera", expresó Camacho.

Luis Fernando Camacho (Creemos) se perfila como vencedor de las elecciones para la gobernación de Santa Cruz en primera vuelta. El sondeo de boca de urna de Ciesmori-Unitel le da un resultado no oficial de 55,4% contra 34,3% de Mario Cronenbold (MAS).

Germaín Caballero (Unidos) se queda con 5,1% y luego se ubican Luis Felipe Dorado (SOL) con 1,9%, Chi Hiun Chung (ASIP) con 1,7%, Braulio Espinoza (MNR) con 1,2% y Víctor Ferrada (FPV) con 0.4%.