Comicios 2021

Ausentismo de jurados retrasa el incio de votación en algunas mesas de sufragio

Domingo, 7 de Marzo, 2021

Ref. Fotografia: Molestia entre votantes que acuden a sufragar en la jornada electoral 2021. Foto: Regis Montero - El Día

La falta de jurados electorales en algunas de las mesas de sufragio obligó a que se retrase el inicio de la votación en algunos recintos electorales en el país.

Por ejemplo, en la Normal Enrique Finot de la capital cruceña, nueve, de las 23 mesas que se habilitaron, no comenzaron la votación a las 8:00 por la falta de estas personas que fueron sorteadas con anticipación por el Tribunal Supremo Electoral.

Otro caso fue en la mesa 2 del Colegio San Agustín, de Cochabamba, en donde también hubo la ausencia de los responsables de administrar el proceso de votación.

La irregularidad también afectó a Iván Arias, candidato a la alcadía paceña por la agrupación Somos Pueblo, pues acudió a su recinto en tempranas horas del domingo pero su mesa de sufragio se encontraba cerrada. "No es que la ciudadanía no quiere votar, sino que los jurados se han dormido, eso no puede ser", declaró el candidato.

Además de este caso, se reportó que en algunas mesas de la Unidad Educativa Nacional San Luis, en Tarija, hubo inconvenientes para iniciar la votación.

Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió un comunicado señalando que "la inmensa mayoría de las mesas han abierto en tiempo y forma. Se han presentado problemas aislados con mesas que a las 8am no abrieron por la inasistencia de jurados. La situación se está normalizando progresicamente y no existe límite de hora para la instalación de la mesas".

De igual manera, el TSE explicó que las mesas deben abrirse con al menos 3 jurados. Si los jurados electorales no se presentan, el notario electoral debe, por sorteo , elegir 3 ciudadanos entre 18 y 50 años para constituir la mesa se sufragio.