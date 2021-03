Sufragó en la unidad educativa Basilio de Cuéllar

Camacho: 'Siento mucha fe, mucha esperanza, que sea lo que el pueblo decida'

Domingo, 7 de Marzo, 2021

Luis Fernando Camacho votó en el colegio Basilio de Cuéllar, en el corazón de la capital cruceña, minutos antes de las 11 de la mañana de este domingo de elecciones. El candidato a gobernador de Santa Cruz por Creemos llegó acompañado de legisladores e integrantes de su plancha. Auguró que sea una fiesta democrática y el reflejo de la voluntad del pueblo.

“Saliendo de emitir el voto, gracias a Dios con mucha fe, con mucha esperanza, mucha convicción democrática y yo creo que hoy día eso tenemos que demostrar los cruceños, nuestro compromiso con la democracia y poder asistir con mucho respeto”, dijo Camacho, unos instantes después de cumplir con el sufragio.

Luego tiene previsto acompañar a votar al candidato de Creemos a la alcaldía de Montero, de ahí se desplazará a Warnes y retornará a la capital cruceña para acompañar a otros candidatos de su frente político. Por la noche esperará los resultados en un centro de monitoreo y de cómputo de Creemos donde harán seguimiento constante.

“Si yo tengo que ir preso por haber luchado junto a mi pueblo, le aseguro que no va a ser un problema. Pero huir, no lo voy a hacer”, le dijo Camacho a un reportero del canal estatal Bolivia TV, quien le preguntó si no temía ir a prisión por el “golpe de Estado” (transición democrática y constitucional del gobierno de Jeanine Añez).