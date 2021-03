Elecciones subnacionales

Iván Arias aún no pudo votar porque su mesa de sufragio se encontraba cerrada

Domingo, 7 de Marzo, 2021

Iván Arias, candidato a la alcaldía de La Paz por la agrupación Somos Pueblo, llegó la mañana de este domingo a emitir su voto en un centro educativo de la ciudad paceña, pero su mesa de sufragio se contraba cerrada a una hora del inicio oficial de la jornada de votación.

“Es una pena, acá en el colegio Franco hay cinco mesas donde los jurados no aparecen, esto es muy preocupante, no entiendo. Usted (periodista) ha visto la cola de ciudadanos que está afuera, son más de nueve cuadras”, indicó Arias, en declaraciones a los medios de prensa.

El canditado explicó que llegó al recinto a las 08:00, cuando debía comenzar el proceso de votación, sin embargo, hasta pasada las 09:00 seguía sin poder cumplir con su voto. "No es que la ciudadanía no quiere votar, sino que los jurados (…) se han dormido, eso no puede ser, yo siempre voté temprano y nunca tuve este problema, pero ya hablamos con el responsable del Tribunal Electoral para que tome medidas y volveremos más tarde, a las 12.30”, agregó el candidato.