Elecciones Subnacionales

7,1 millones de bolivianos van a las urnas

Jornada. La votación de este domingo marcará un rediseño del mapa de poder y el fin de ciclos en alcaldías y gobernaciones.

Domingo, 7 de Marzo, 2021

Más de 7,1 millones de bolivianos tienen este domingo una nueva cita en las urnas 4.592 autoridades departamentales, municipales y regionales. Serán los segundos comicios en Bolivia que se desarrollan en medio de la pandemia del coronavirus.

Por esta razón el Tribunal Supremo Electoral replicó las medidas de bioseguridad aplicadas en octubre pasado, entre ellas, la restricción de los jurados (entre 18 y 50 años de edad), ampliación de recintos, ampliación de una hora en el horario de votación (8.00 a 17.00). A nivel nacional hay 5.524 recintos y se designó 208.554 jurados de mesa.

Nuevos escenarios. En el caso del departamento de Santa Cruz, los comicios marcan el fin de dos ciclos de poder, el de Percy Fernández en la alcaldía y el de Rubén Costas en la gobernación.

Los analistas señalan que habrá una reconfiguración de los poderes regionales y además una recomposición dentro de las diversas corrientes del Movimiento Al Socialiasmo (MAS).

"Va a haber una nueva reconfiguración política muy immportante, no necesariamente en la perspectiva de generar equilibrios de poder", indicó el analista Franklin Pareja en entrevista en Cadena A. Añadió que los gobiernos subnacionales no tienen poder porque han estado tutelados por el centralismo. "Desde el 2009 tenemos autonomías, pero no han funcionado", dijo Pareja al citar el dato de que el 82% del presupuesto es administrado por el nivel central y el resto se reparte entre alcaldías, gobernaciones y universidades y eso no se resuelve ganando elecciones en plazas importantes.

Los últimos sondeos difundidos en la capital le dan una ventaja considera a Luis Fernando Camacho (Creemos) en la pugna por la gobernación, tras su fallido intento en la elección presidencial. Su principal contendor, Mario Cronenbold (MAS) ha insistido que a este partido históricamente le va mejor en las urnas que en las encuestas.

En el caso de la alcaldía, la situación es más incierta. Durante buena parte de la campaña se mantuvo en cabeza de los sondeos, Jhonny Fernández (UCS), pero en la recta final tomó la delantera Gary Añez (CC). Los analistas políticos auguran que entre los dos estará el futuro inquilino del sillón municipal.

El MAS seguramente concentrará una notable cantida de alcaldías y gobernaciones pero se avizoran reveses, por ejemplo en El Alto, donde la disidente Soledad Chapetón es amplia favorita o en Cochabamba, donde un resurgido Manfred Reyes Villa (Súmate) se perfila para conseguir un amplio triunfo.

El TSE ha instado a los candidatos a respetar los resultados y la Iglesia Católica pidió confiar en el árbitro. Desde instituciones cívicas y políticas cuestionaron la no aplicación del conteo rápido oficial (Direpre). Solo estará disponible el cómputo oficial, disponbible en la web oep.org.bo

14.4 Millones de papeletas

Mandó imprimir el TSE para este proceso eleccionario.

Aldo Aguilera aaguilera@eldia.com.bo