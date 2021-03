Jornada de sufragio

¿En qué casos no es obligatorio el voto?

Explicación. Los mayores de 60 años quedan exentos. Los pacientes con Covid-19 podrán tramitar su impedimento.

Domingo, 7 de Marzo, 2021

Las autoridades electorales hicieron aclaraciones en las últimas horas sobre la votación, que no será obligatoria para los adultos mayores o que deben hacer aquellos que están internados y aislados por padecer coronavirus.

Para los mayores de 60 es voluntario. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dispuso que las personas mayores de 60 años no están obligadas a votar deste domingo, por lo que quedan exentas de presentar certificados de sufragio o de impedimento, pagar multas por no sufragar ni tampoco requerirán el documento para realizar trámites u ocupar cargos públicos.

El Artículo 154 de la Ley N° 026 establece que ante la carencia del certificado de sufragio o el comprobante de pago de la multa por no votar, los electores no podrán realizar trámites bancarios, ocupar cargos públicos ni obtener pasaporte dentro de los 90 días posteriores a la elección.

¿Qué pasa con los enfermos de Covid-19?. Por razones obvias, los enfermos o aislados por coronavirus no pueden asistir a los recintos de votación debido a los cuidados especiales que deben tener, sin embargo, podrán obtener el certificado de impedimento presentando el certificado médico que avale su situación.

Casos de género. Quienes cambiaron su nombre en base a la Ley 807 de Identidad de género y no pudieron actualizar la información en el padrón hasta el 17 de diciembre del 2020. Podrán presentar un certificado del Sereci u otro documento que confirme que están en trámite de cambio de identidad, explicó el Órgano Electoral.

El último dígito del carnet no es condicionante. Entre el 0 y 4 sufragan hasta las 12.30 y del 5 al 9 desde esa hora hasta las 17.00. Sin embargo esta es solo una recomendación, si el ciudadano no puede o no quiere asistir en el horario sugerido puede hacerlo en cualquier momento de la jornada de votación (8.00 a 17.00).

1 Mes

Es el plazo para recoger el certificado de exención en los TED.

El Día-Radio Fides-ABI eldia@eldia.com.bo