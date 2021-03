Elecciones subnacionales

Se podrá votar con cédula de identidad caducada y para los mayores de 70 años no es obligatorio

Jueves, 4 de Marzo, 2021

Ref. Fotografia: Simulacro de votación realizado la pasada semana en La Paz. Foto: TSE

El próximo domingo los ciudadanos que tengan su documento de identidad caducado igual podrán cumplir con el sufragio, aclaró el secretario de Cámara del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, Marco Monasterio.

El funcionario explicó que se tomó la determinación para evitar que la gente acuda masivamente a tramitar su cédula de identidad y genere aglomeraciones en el Servicio General de Identificación Personal (Segip).

Monasterio añadió que los mayores de 70 años están exentos de la obligatoriedad del voto, para precautelar su salud, ya que son uno de los grupos más vulnerables ante el coronavirus.

¿Si me tocaba sufragar en la mañana puedo ir en la tarde?

La segmentación de los horarios de votación de acuerdo al último dígito del carnet de identidad se hizo para reducir en lo posible las aglomeraciones, pero eso no impide que el ciudadano pueda sufragar en cualquier momento de la jornada.

Cabe recordar que las mesas abren desde las 8.00 hasta las 17.00, una hora más que en anteriores procesos electorales. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) señaló que los que tengan carnets terminados en 0 y 4 votarán hasta las 12.30 y a partir de ese momento quienes tengan el último dígito entre 5 y 9.

“El ciudadano que tenga que ir en la mañana y prefiere ir en la tarde, no tiene ningún tipo de restricción para votar en cualquier horario. El jurado electoral está en la obligación de recibir el voto del ciudadano. Es una simple medida de bioseguridad para evitar aglomeración”, enfatizó Monasterio.

En Santa Cruz se instalarán más de 9.000 mesas y están convocados a las urnas 1,9 millones de ciudadanos mayores de 18 años inscritos en el Padrón Biométrico.