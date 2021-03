Dos mujeres acusan de acoso sexual al exministro Iván Arias

Marcela Martínez, madre de Zarleth, la joven desaparecida hace ocho años, denunció este miércoles en su canal de YouTube que ella también fue víctima de acoso por parte del exministro y actual candidato a la Alcaldía de La Paz, Iván Arias.

La información se suma a otra denuncia de acoso sexual presentada en esta jornada por Ivonne Salazar, exfuncionaria del Ministerio de Obras Públicas, en contra del entonces titular de esa cartera de Estado, Iván Arias.

Ambas denuncias fueron difundidas en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv.

“Yo no tengo miedo, yo me animo a hablar porque yo he vivido este tipo de problemas en carne propia. Pensé que la situación incómoda que viví con Iván Arias era un hecho aislado, pero hoy me doy cuenta que él tiene la costumbre de realizar este tipo de acoso y de tratar de humillar a la mujer”, dijo Martínez.

Ella relató que un día se encontró con Arias en la avenida Busch de la ciudad de La Paz. El entonces Ministro estaba con su esposa, pero, aun así, se acercó a Martínez, la observó con una mirada lujuriosa para decirle: “por fin vas a ser mía”, y sugerirle que lo busque en su despacho.

Ante ello, Martínez dijo que su preocupación mayor era encontrar a su hija y por eso se alejó y cortó toda comunicación con la exautoridad.

Por su lado, la exfuncionaria del Ministerio de Obras Públicas, Ivonne Salazar, contó en BTV que sufrió el acoso sexual de Iván Arias ya que fue besada a la fuerza en un ascensor de esa entidad gubernamental y tuvo que sufrir “toques indebidos” de parte de la exautoridad.

No contento con eso, Arias comenzó a acosar vía WhatsApp a Salazar e incluso la convocó varias veces a su despacho. En una ocasión, ella acudió y el exministro intentó volverla a tocar, lo que motivó la molestia de ella, quien amenazó con denunciarlo.

La exautoridad se disculpó y dijo que cesaría su acoso, pero designó a otra persona para que le hiciera “la vida imposible” a Salazar, según denunció ella en el programa de televisión.

La víctima dijo que, en agosto del año pasado, presentó una denuncia e invitó a otras exfuncionarias a que asuman la misma acción, ya que se enteró de que otras trabajadoras también sufrieron el acoso de Iván Arias.