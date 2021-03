Avizora una buena relación si sale electo

Manfred sobre el gobierno del MAS: 'No hay odios políticos con ellos'

Miércoles, 3 de Marzo, 2021

Ref. Fotografia: El candidato a la alcaldía de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. Foto: Archivo

El candidato a la alcaldía de Cochabamba, Manfred Reyes Villa (Súmate) cree que, de resultar electo, tendrá una buena relación con el gobierno central del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Yo creo que va a haber una buena relación, le aseguro; no hay odios políticos con ellos. Es gente profesional, es gente que va a saber primero priorizar su país antes que los intereses de un color político, yo creo que vamos a estar todos en esa línea y vamos a trabajar por Bolivia”, señaló Reyes Villa ante la consulta en el programa La Mañana en Directo de radio Erbol sobre si no creía que el gobierno le haría la vida imposible.

Hizo estas declaraciones cuando aún conocía de manera extraoficial la decisión del TSE de habilitarlo como candidato, tras revisar la decisión tomada el pasado viernes.

Pese al espaldarazo que recibe su candidatura con el fallo del TSE, Manfred no se confía y no da por segura su conquista del sillón municipal. “Aquí no hay nada de festejos, aquí lo único que se ha hecho es cumplir con la ley. El domingo 7 tal vez sea el día de festejos, pero no ahora, el exitismo es lo peor que puede hacer una persona, la soberbia es lo peor que puede tener una autoridad, vamos a seguir con la misma humildad”, añadió el político a Erbol.

En la entrevista, justificó también la inclusión de su hijo, del mismo nombre, como candidato a concejal, el “Bombón” señaló de que está orgulloso de su inclusión en la lista. Añadió que no necesita “pegas” ya que es un ingeniero aeroespacial con buenos contactos que espera aprovechar para traer inversiones, no solo a Cochabamba sino a toda Bolivia.

Destacó que los integrantes de la plancha son gente joven entre médicos, ingenieros, abogados y arquitectos.