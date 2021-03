Cochabamba

El TSE habilita a Manfred Reyes Villa: 'Se ha hecho justicia'

Miércoles, 3 de Marzo, 2021

Ref. Fotografia: La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinó habilitar la candidadura de Manfred Reyes Villa a la alcaldía de Cochabamba. Foto: APG

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinó este miércoles habilitar la candidadura de Manfred Reyes Villa a la alcaldía de Cochabamba.

“La Sala Plena del @TSEBolivia decidió habilitar al candidato a la Alcaldía de #Cercado, Cochabamba @ManfredBolivia para participar de las #EleccionesSubnacionales2021”, informó el TSE en su cuenta en Twitter.

El Órgano Electoral comenzó el martes la discusión del recurso extraordinario de revisión contra la inhabilitación determinada el viernes, debido a un pliego de cargo ejecutoriado en un proceso por la compra de vehículos cuando Reyes Villa era prefecto. Entonces el TSE señaló de que no tenía constancia oficial del pago total de la deuda de 2,3 millones de bolivianos.

Foto: APG

Este miércoles retomó el debate y determinó finalmente habilitar la postulación de Reyes Villa, que es favorito para ganar la alcaldía de Cochabamba, según todos los sondeos difundidos hasta la anterior semana.

“La verdad es que todavía no me han notificado, pero si tengo una información casi oficial de que he sido habilitado”, indicó Reyes Villa.

“Se ha hecho justicia”, agregó el político.

