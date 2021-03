Denuncian de manera pública a candidato Arias por acoso sexual cuando era ministro de Obras Públicas

La exservidora pública Ivonne S. denunció que el candidato por la alianza Por el Bien Común Somos Pueblo, Iván Arias, la acosó sexualmente cuando era Ministro de Obras Públicas durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

“Él insistentemente me acosó con mensajes al WhatsApp (…) Yo he sido funcionaria pública y lo que vengo a defender es mi dignidad“, dijo, en una entrevista en el programa de televisión “No Mentiras” difundido por el canal PAT.

Según la denunciante, el acoso sexual se registró el año pasado cuando ella ocupaba un cargo operativo en el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, por lo que el 12 de agosto presentó una denuncia formal ante las instancias institucionales respectivas.

“Por supuesto que los voy (los mensajes) a llevar a la vía ordinaria”, anunció.

La exservidora pública recordó que Arias llegó a un contacto físico cuando ambos coincidieron en el ascensor para llegar al quinto piso del Palacio de Telecomunicaciones, donde está la cartera de Estado.

“El señor quiso saludarme de beso en la mejilla, pero al final terminó dándome el beso en la boca, apretándome el cuerpo al suyo. Bueno, llegué al quinto piso y lo único que hice es correr a mi oficina”, aseveró.

En el caso de los mensajes, presentó como pruebas una serie de textos de WhatsApp que le habría enviado Arias desde el número de teléfono celular para hacerle insinuaciones.

En ese contexto, Ivonne S. leyó uno de los textos, que dice: “Amada ingrata, porque me olvidaste, te haces la loca, yo te adoro. ¿O sea, no te veo esta noche? No me has dicho nada, te quiero ver, deseo todo de ti”.

Asimismo, la exservidora pública advirtió que haría la denuncia sobre lo que sucedía, así como supuestas irregularidades institucionales, pero en respuesta recibió un mensaje que expresaba la frase: “Te ruego, como te lo dije, dejemos el odio y el rencor por tus hijos que amas y que en plena pandemia pudiste llevarles el pan de cada día”.

La exservidora pública manifestó también que Arias llegó en un momento a llamarle para que vaya a su oficina y le comprometió que no le iba a molestar más, pero luego designó a una funcionaria de su confianza para continuar con sus acciones.

“En ese momento, yo lo enfrento y le digo a él que no me importaba que él me eche del Ministerio, pero que yo no iba a soportar ni a tolerar más sus acosos ni sus propuestas indecentes”, manifestó.

La denunciante dijo, por último, que realizó la denuncia sin fines políticos para que la población sepa que conoció de cerca a Arias y “es una persona que tiene doble moral”.

“Además, si en 11 meses él ha estado en la función pública, como un funcionario público, y ha hecho lo que ha querido, atropellando a las mujeres, creyéndose el dueño, y con facultades de tomar posesión de las mujeres en el Ministerio (de Obras Públicas, Servicios y Vivienda), no me imagino lo que va a ocurrir en los siguientes cinco años que él quiere quedarse como alcalde”, concluyó.