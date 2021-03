Desconocen procedimientos de manipulación

Sedes Santa Cruz plantea dudas sobre el manejo y la cadena de frío de las vacunas usadas por el Gobierno en Cenetrop

Lunes, 1 de Marzo, 2021

La Gobernación cruceña denunció una vacunación 'clandestina' de 63 personas en dependencias del Cenetrop, y que fue promovida desde el Gobierno central, un extremo que el Ministerio de Salud descartó aclarando que hay un registro individual de quienes recibieron las dosis de la vacuna contra el Covid y que corresponden a grupos de riesgo (enfermedad de base y de la tercera edad).

Este lunes Carlos Hurtado, jefe de Epidemiología del Sedes, mostró su preocupación pues dijo que no se conoce la forma en la que se manipularon las vacunas, ni tampoco si se cumplió con una adecuada cadena de frío que garantice el buen estado de la fórmula.

Se puntualizó el hecho de que no hubo coordinación alguna con el Sedes y que se desconoce cuál de las vacunas (Sinopharm o Sputnik V) fue la que se utilizó.

"Han aparecido autoridades nacionales vacunando en Cenetrop. No sabemos de dónde sacaron las vacunas -porque no pudieron hacer desdoblamiento-, no sabemos qué vacunas (se usó), no sabemos cuántas vacunas sacaron y cómo han manejado la cadena de frío", denunció Hurtado.

"Nosotros hemos manejado con responsabilidad la cadena de frío, porque hay que garantizar a la población que cuando se vacuna se aplica una dosis de calidad, que cumpla todos los estándares de la cadena de frío", recalcó.

