Llega a Bolivia nuevo lote de medicamentos para combatir el COVID-19

Viernes, 26 de Febrero, 2021

Un nuevo lote de medicamentos, valuados en $us 1.313.880, para el tratamiento de pacientes graves de coronavirus llegó este viernes al aeropuerto internacional Jorge Wilstermann de la ciudad de Cochabamba.

Se trata de al menos 22 toneladas de fármacos que fueron adquiridos por el Estado boliviano directamente de la farmacéutica china MEHECO Group Co. Ltd. Varias autoridades del Gobierno participaron de recibimiento de la carga.

El canciller Rogelio Mayta explicó que la importación de los medicamentos representa un ahorro del 87% con relación al precio referencial de similares productos fijados por la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales (Liname).

“Nos compramos del proveedor, del fabricante mismo y nos llegó a costar $us 1.300.000. Hemos ahorrado en esta operación $us 8.500.000, aparte de traer medicamentos, que ya no se encuentran en el mercado de los cuales se está especulando, lamentablemente, arriesgando la vida de los bolivianos”, sostuvo.

Afirmó que la firma asiática MEHECO Group Co. Ltd. es una de las 10 principales empresas de importación y exportación de la industria farmacéutica en el mundo.

El pasado 18 de febrero, llegó al país un primer lote de al menos 20 toneladas, con cinco tipos de medicamentos adquiridos directamente a la empresa india Saimed Pharma para combatir al coronavirus.

En esta ocasión, son siete tipos de medicamentos que llegaron para atender a pacientes en las unidades de terapia intensiva. Se trata de Meropenem, un antibiótico que ayuda a eliminar las bacterias que causan infecciones graves. Se usa en terapia intensiva; Rocuronio Bromuro, ayuda en la anestesia general y facilita la intubación traqueal; Propofol, un anestésico general se usa en terapia intensiva.

Además de Ceftazidima, un antibiótico que está indicado en el tratamiento de pacientes con infecciones del tracto respiratorio inferior (neumonía); Ondansetrón, usado para prevenir nauseas causadas por el uso de medicamentos muy fuertes como en el caso de quimioterapias; Hidrocortisona Succinato Sódico, un antiinflamatorio que ayuda a bajar la inflamación de diferentes partes del cuerpo; y Furosemida, diurético que ayuda a bajar la presión.

Todos los medicamentos serán distribuidos a la población asegurada en el Sistema Único de Salud (SUS). /Erbol