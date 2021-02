Pobladores de Santa Ana de Yacuma impiden traslado de aprehendidos por narcotráfico

Supuestamente los pobladores se concentraron exigiendo la liberación de quienes consideraban inocentes.

Jueves, 25 de Febrero, 2021

Un operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) que se realizó este miércoles en Santa Ana de Yacuma a 182 kilómetros de la ciudad de Trinidad, donde fueron aprehendidas al menos a nueve personas en poder de sustancias controladas, genero momentos de terror. Los lugareños ingresaron al aeropuerto y presionaron a los policías antinarcóticos para impedir el traslado de los sospechosos. Ante esto, los efectivos al verse rebasados hicieron varios disparos al aire para dispersar a la gente.

Turba

Una multitud de pobladores de Santa Ana del Yacuma que ingresaron al aeropuerto local a bordo de motocicletas, impidieron el traslado a Trinidad de personas aprehendidas con fines investigativos en un operativo antidrogas. En imágenes difundidas por las redes sociales, se puede observar como la muchedumbre persigue un vehículo oficial de la unidad antidrogas de la policía en la misma faja de la pista y prácticamente arrebatan a uno de los aprehendidos de manos de los uniformados. “¡Que bajen todos! ¡Que bajen todos!”, gritaron al unísono, mientras que el Fiscal trataba de convencerles de que eso no era posible.

Policías rebasados

Los policías, que no pasaban de 10, fueron acorralados por los comunarios y presionados. Los investigadores, que estaban vestidos de civil, habrían disparado gases lacrimógenos, pero pese a ello no pudieron evitar que sean liberados siete. Por unos instantes se vivieron momentos tensos ya que los efectivos al verse rodeados y sobrepasados en número, hicieron disparos al aire en señal de advertencia; felizmente el hecho no tuvo mayores consecuencias. “(Los policías) Han sido rebasados por esta multitud, pero llegó un helicóptero e inmediatamente han sido trasladado a dos personas a Trinidad junto a la droga incautada”, refirió el coronel Jorge Marcelo Vaca, Comandante departamental de la Policía.

Operativo

Durante el operativo se intervino al menos un domicilio en Santa Ana, donde –según la información extraoficial- se encontró sustancias controladas, armas y municiones. Los sospechosos, entre ellos cuatro peruanos, un brasileño y cuatro bolivianos fueron llevados escoltados al aeropuerto, donde ocurrieron los incidentes. La confusión en torno a quienes eran los detenidos reinó por momentos, sin embargo luego se conoció que a quien pretendían trasladar a la capital era un trabajador chapista de avionetas, que por casualidad se encontraba en el domicilio donde se realizó el operativo junto a otras 3 personas cobrando un trabajo realizado y no tenían ninguna participación en los hechos investigados por la FELCN.