Responde a Eva

Diputado Angulo: Copa colaboró con el 'golpismo' y en el MAS no hay llunkus ni amarra guatos

Jueves, 25 de Febrero, 2021

Ref. Fotografia: El diputado del MAS, Juanito Angulo.

El diputado del MAS, Juanito Angulo, acusó a Eva Copa, candidata a la Alcaldía de El Alto por Jallalla, de haber colaborado con el “golpismo” y afirmó que en las filas del MAS no existen “llunkus ni amarra guatos”.

El legislador también pidió a la candidata especificar quienes son, según ella, los “llunkus y amarra guatos”.

“Bueno tiene que especificar a quién se refiere con amarra guatos, a los llunkus, no existe eso. Nosotros practicamos la democracia interna, la democracia que establece la constitución y es más cumplimos con nuestro estatuto del MAS, un estatuto que establece los principios que debemos cumplir cada militante, cada simpatizante”, sostuvo Angulo.

Durante su visita a diferentes municipios, Copa arremetió contra el MAS y pidió a la población sobresalir con sus propias capacidades para no tener que ser “llunkus, corchos o tener que amarrar guatos”.

“Basta de que los cargos políticos sean un pasanaku y basta de esos llunkus, basta de ser corchos, basta de ir a amarrar guatos, salgan sobre ustedes, salgan con sus capacidades, salgan por sí mismos, eso es lo que tenemos que proyectar”, exclamó la aspirante a la silla edil alteña.

Durante su discurso, también dijo estar cansada de escuchar que la llamen “golpista” pese a que ella “sí tuvo el valor” de quedarse en el país durante el conflicto postelectoral de 2019.

“Me cansé de escuchar cada estupidez que dicen: ‘que son de la derecha, que son golpistas’. ¡Carajo!, yo les quiero decir a esos señores que yo sí tuve el valor de quedarme aquí y luchar por mi gente y no me escondí y no me escapé”, protestó.

Fuente: Urgente