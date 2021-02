Disputas en el partido político

Exsenador Aguilar decide alejarse del MAS y dice que Copa tiene razón al decir que ellos dieron la cara

Jueves, 25 de Febrero, 2021

Ref. Fotografia: El exsenador Omar Aguilar.

El exsenador Omar Aguilar decidió alejarse del Movimiento Al Socialismo (MAS) porque considera que no se puede formar parte de ese partido político si le da la espalda al departamento de Chuquisaca, principalmente al municipio de Sucre.

Argumentó que su decisión de alejarse se debe a que el gobierno de Luis Arce no quiere promulgar una ley que fue sancionada por la anterior legislatura. La norma establecería la condonación de una deuda de las deudas de la Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado de Sucre (Elapas) y la Administración Autónoma Para Obras Sanitarias (Aapos).

“Hemos conocido por un viceministro, que también es chuquisaqueño, que el presidente (Luis) Arce habría determinado que esta ley no va ser promulgada. Hay molestia en Sucre, en Potosí, cuando hay una ley que está sancionada y lamentablemente se le da la espalda. Yo no puedo seguir en un partido que lamentablemente le da la espalda a Sucre, a Chuquisaca y básicamente eso son los argumentos por los cuales he tomado la decisión de apartarme del MAS”, explicó en entrevista con Cadena A.

En otro tema, el exlegislador hizo referencia a las últimas declaraciones de Eva Copa, candidata a la Alcaldía de El Alto por la agrupación Jallalla. Dijo que ella tiene la razón y que junto a ella y otros legisladores no “escaparon” del país y “le dieron pecho, el hombro, el rostro, absolutamente todo para devolver la democracia al país”.

Recordó que aprobaron una ley de convocatoria a elecciones, de convocatoria para la elección de nuevos vocales electorales. “Le devolvimos la democracia y lo más importante, le devolvimos el estado de derecho y le devolvimos las garantías constitucionales al país”, resaltó.

“Tiene mucha razón (Eva Copa), hoy se quieren olvidar de quienes se fueron del país y bueno cuando se pretende atacar a Eva Copa y a la Asamblea diciéndonos de que nosotros debemos ser investigados, porque si le van a investigar Copa, nos tendría que investigar a todos por un crédito del FMI”, manifestó.

Comentó además que ve a Copa “muy envalentonada”.

Fuente: Urgente