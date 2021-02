Investigaciones de Senkata

Ex comandante de las FFAA no asistió a declarar por lo que solicitarán su aprehensión

Jueves, 25 de Febrero, 2021

El ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Sergio Orellana, no asistió el miércoles a prestar su declaración informativa ante la Fiscalía, dentro de la investigación por las muertes en Senkata el año 2019, razón por la cual los denunciantes pedirán la aprehensión del ex comandante.

Jorge Nina, abogado de la ex diputada Lidia Patty, presentarán un memorial para que se emita la orden de aprehensión contra el ex jefe militar.

“A este extremo, el día de mañana (jueves) se está presentando un memorial para que el fiscal emita esta orden de aprehensión, toda vez que la declaración del sindicato es muy importante para el presente caso para que se llegue a la verdad material”, indicó Nina.

Según la parte denunciante, existen varios delitos que se cometieron el año 2019 por los cuales el ex jefe de las FFAA debe ser investigado. Los delitos serían por terrorismo, sedición y conspiración.

El abogado informó que solicitarán a la Dirección Nacional de Migración para que certifiquen para ver si Orellana salió del país, además, pedirán el allanamiento del domicilio del ex jefe militar.

Fuente: Unitel