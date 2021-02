Desde las 1:00

Cuarto intermedio en el bloqueo de productores de soya en el Puente de la Amistad

Jueves, 25 de Febrero, 2021

Cerca de la 1:00 de este jueves se produjo un cuarto intermedio en el bloqueo que instalaron los productores de soya en el Puente de la Amistad, en la carretera nueva a Cochabamba.

La decisión fue un alivio para los viajeros que estaban varados en este lugar y que pedían a los manifestantes abrir el paso para poder circular. La apertura del paso fue de casi dos horas y nuevamente se procedió a cerrar la vía.

Luego de darse esta situación, los productores expresaron que esta flexibilización en su medida de presión posibilite la apertura del diálogo con el Gobierno a quienes reclaman se apruebe la eliminación de la banda de precios. Se tiene previsto que este jueves se pueda dar un nuevo acercamiento.

¿Qué es la banda de precios?

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo),​​ explicó que la banda de precios fue establecida a través de una fórmula en la que fija el precio para la venta de la harina de soya dentro del mercado interno entre $us 285 como mínimo y $us 295; los productores piden se tome en cuenta el precio este producto en el mercado de indiferencia de exportación está en $us 450.

Reclaman que hay una diferencia de 150 dólares, en la cadena productiva entre productores, la Industria y los pecuarios de la que su sector resulta afectado.

Con el establecimiento de las bandas de precios, según productores, se interrumpe la negociación entre vendedor y comprador.

Fuente: Unitel