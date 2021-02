Discurso encendido

Eva Copa: 'Basta de esos llunkus, basta de ir a amarrar guatos'

Miércoles, 24 de Febrero, 2021

Ref. Fotografia: Eva Copa estuvo en Lahuachaca | Foto: Captura

En un discurso en la localidad de Lahuachaca en el altiplano paceño, la candidata Eva Copa se pronunció contra una “cúpula” que considera se reparte los cargos como “pasanaku” y llamó a sus seguidores a no ser “llunkus”, sino salir adelante por sus capacidades.

“Basta de que los cargos políticos sean un pasanaku y basta de esos llunkus, basta de ser corchos, basta de ir a amarrar guatos, salgan sobre ustedes, salgan con sus capacidades, salgan por sí mismos, eso es lo que tenemos que proyectar”, exclamó la exsenadora.

En el acto de la agrupación Jallalla, Copa dijo estar cansada de que la acusen de ser “golpista”, cuando ella tuvo el valor de quedarse en el país durante el conflicto de 2019.

“Me cansé de escuchar cada estupidez que dicen: ‘que son de la derecha, que son golpistas’. ¡Carajo!, yo les quiero decirles a esos señores que yo sí tuve el valor de quedarme aquí y luchar por mi gente y no me escondí y no me escapé”, sostuvo.

Aseguró que los aymaras estuvieron unidos y no claudicaron frente a Jeanine Añez, Arturo Murillo y Fernando López, al igual que Felipe Quispe estuvo firme en la lucha de 2003.

“¿Dónde estuvieron los demás que ahora dicen: ‘nosotros somos los nacionalizadores y ellos los privatizadores y no voy a trabajar con la derecha’? Quiero decirles: yo no soy de la derecha, yo soy de mi pueblo y por mi pueblo voy a trabajar, así que no me van a venir con sus cuentos”, expresó la candidata.

Si bien Copa no puntualizó a quién se refería, se conoce que Evo Morales en sus apariciones realizadas un día antes en El Alto dijo en reiteradas ocasiones que los nacionalizadores son los masistas, que se contraponen a los privatizadores de la derecha.

La exsenadora llamó a dar oportunidades a los nuevos liderazgos que surgen entre los hijos de los aymaras y también convocó a los jóvenes a no desmayar. “Nos van golpear una y mil veces, pero hay que hacerse más fuertes”, dijo.

“Nosotros no debemos ser serviles a nadie, no confundan la lealtad con sometimiento, hay que ser fieles con tu raza, con tu sangre con tu pueblo”, enfatizó.

Dijo a los candidatos de Jallalla que no trabajen desde el escritorio, sino se ensucien en el territorio junto a su gente. A la población exhortó a fiscalicen y denuncien, sin ser “llunkus de nadie”.

Para el 7 de marzo, día de la votación, Copa llamó a demostrar una revolución aymara con unidad. Instó a apoyar al candidato a gobernador Santos Quispe, de quien destacó que es médico, estudió Ciencias de la Educación y también busca formarse en Sociología.

Contra Rafael Quispe

En su discurso, la candidata de Jallalla también criticó al postulante a gobernador Rafael “Tata” Quispe.

Aseveró que le indigna como aymara que haya personas que se “disfracen”. Criticó que Rafael Quispe se ponga poncho y luego vaya a la cárcel a pretender entregarse.

“Como si fuéramos tontos”, criticó Copa, quien denunció que existe una estrategia para polarizar al electorado entre Rafael Quispe y Franklin Flores, dejando desplazado a Santos Quispe de Jallalla. /Erbol