Elecciones subnacionales

Ministro Lima afirma que correspondería inhabilitación a la candidatura de Manfred

Miércoles, 24 de Febrero, 2021

El ministro de Justicia, Iván Lima, asegura que el candidato a la Alcaldía de Cochabamba, Manfred Reyes Villa le correspondería su inhabilitación rumbo a las elecciones subnacionales 2021, por una suma de 2,3 millones de bolivianos por la presunta compra irregular de vehículos cuando era prefecto.

En días pasados el Tribunal Supremo de Justicia rechazó la solicitud de enmienda del exprefecto Villa, “La Sala Social, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, declara no ha lugar a la aclaración, enmienda y complementación presentada por Manfred Reyes Villa Bacigalupi, respecto al Auto Supremo N°80 del 18 de febrero de 2021”, señala el documento.

En horas de la mañana de hoy, miércoles, Lima dijo que Villa tendría que estar inhabilitado porque asegura que fue beneficiado por una sentencia constitucional que lo habilita como candidato gracias al Tribunal Constitucional, dicha decisión hace 5 años no se emitía, tiempo en los que él (Manfred) no reclamó que se dicte la resolución, "sí ninguna de las entidades ha actuado, el ministro de Justicia debe actuar, porque esa es mi obligación como viceministro de Transparencia tengo que pedirle a Sucre que dicte decisiones y tome los recaudos para recuperar el patrimonio de los bolivianos", dijo el ministro.

"Este dinero que se ha recuperado para la Gobernación de Cochabamba y el acto del señor Villa de pagar estos millones de bolivianos me parece que es la manera en la que deben proceder nuestros políticos, tiene que resarcir el daño cuando hay una sentencia, eso es lo que ha pasado, persecución política es cuando no se permitía que participe como candidato a Evo Morales, cuando Diego Pary no podía ser candidato, yo les pregunto, ¿en qué gobierno estamos en el que la señora Jeanine Áñez es candidata, el señor Camacho es candidato y un ministro es candidato?, aseveró Iván Lima.

Pidió al Tribunal Supremo Electoral que actué en tomar decisiones y que no espere hasta el 7 de marzo para dictar sentencia sobre la candidatura de los políticos, es una petición como garantía que le piden al tribunal.

Finaliza asegurando y recalcando que en estos momentos corresponde la cancelación de la candidatura de Manfred Reyes Villa.