El expresidente se juega su futuro político

Una derrota catastrófica en El Alto debilitará a Evo Morales

Miércoles, 24 de Febrero, 2021

Ref. Fotografia: Foto: @evoespueblo

Si Evo Morales no logra que sus candidatos impuestos triunfen en las elecciones del 7 de marzo su capital y futuro político se verán seriamente afectados. “El sillazo que recibió en el ampliado del Movimiento Al Socialismo quedará chiquitito a comparación de no tener la misma convocatoria política”, señaló el analista Marcelo, en el programa Noches Sin Tregua de Cadena A, al vislumbrar un hipotético escenario en el que el expresidente no tenga éxito en levantar la candidatura de Zacarías Maquera en El Alto.

Consciente de lo que está en juego, Morales llegó este martes a El Alto para impulsar la campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS9 y su primer gran acto de masas fue para apoyar a “Ratuqui”, a quien escogió en desmedro de Eva Copa, quien, furiosa por el desaire, se salió del MAS y se presentó como candidata a la alcaldía alteña por la agrupación Jallalla.

“ (Morales) está consciente de que sus candidatos son inconsistentes, de que la designación de sus candidatos, que seguramente el ha sido uno de los grandes decisores ha sido un gran error y ahora en alguna medida tiene que reparar sus propios errores”, añadió el analista Franklin Parejas en Noches Sin Tregua, ante la pregunta del periodista Jorge Tejerina.

Agregó que la elección de “Ratuki” es una muestra, no solo de la soberbia, sino del mal tino para elegir candidaturas. Los últimos sondeos de Ciesmori colocan a Copa con más del 70% de la intención de voto, mientras que Maquera no llega ni al 10%.

“Yo creo que él (Morales) se sobrevalora al día de hoy, pensando que es esa figura colosa del pasado, cuando está hoy por hoy bastantes lastrado y desgastado”, agregó Parejas.

En su análisis, considera además que Copa capta el voto del antimasismo, de los masistas molestos con Evo y además que es un liderazgo nuevo con un peso específico creciente. “La suma de errores genera reacción”, señala Parejas.