Llegaron al país 500.000 dosis

Sosa denunció que no la dejaron ingresar al acto de recepción de las vacunas Sinopharm

Miércoles, 24 de Febrero, 2021

Molesta y reclamando por haber sufrido "una humillación", la alcaldesa interina cruceña, Angélica Sosa, se retiró del aeropuerto Viru Viru, lugar al que llegó con la intención de participar en el acto de recepción del cargamento de vacunas Sinopharm que arribó este miércoles al país, evento que fue organizado por el Gobierno central.

"Nunca he estado tan molesta" dijo a tiempo de denunciar que "por no ser de su misma línea política" le impidieron su ingreso "pese a que fui invitada".

"Hacen este show, ¿Quiénes creen que vacunan? vacunamos el primer y segundo nivel, el Gobierno municipal. Estar ausente, invitarme y no dejarme entrar (...) no puede ser esta humillación y este manoseo. La salud no tiene color político", dijo Sosa a los medios.

Junto a la alcaldesa tampoco pudo ingresar Carlos Hurtado, jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes).

Consultado sobre el tema, el ministro de Salud, Yeison Auza, indicó que por protocolos de seguridad solo se permitía el ingreso de las personas que estaban acreditadas y ni la Alcaldía, ni la Gobernación, contaban con la acreditación correspondiente.

Candidatos del MAS presentes

Mario Cronenbold, que postula a la Gobernación y Adriana Salvatierra, candidata a la Alcaldía cruceña, ambos por la sigla del MAS, participaron del acto de recepción de las vacunas e incluso recibieron el saludo protocolar del presidente Luis Arce.

Fuente: Unitel