Sucedió en Cochabamba

Hostigamiento a una edil y una candidata

Tensión. La alcaldesa de Quillacollo renunció por presiones y una postulante en Puerto Villarroel está en la clandestinidad.

Sábado, 20 de Febrero, 2021

Ref. Fotografia: Se aleja. Zeballos llegó este viernes al TED de Cochabamba, acompañada de su abogado.

Una candidata y una edil de municipios de Cochabamba denunciaron hostigamiento y presiones por parte del Movimiento Al Socialismo (MAS), que obligaron a la primera a declararse en la clandestinidad y a la segunda a presentar su renuncia como alcaldesa de Quillacollo.

Angelina Zeballos, alcaldesa suplente de Quillacollo, presentó este viernes su renuncia ante el Tribunal Electoral Departartamental (TED) de Cochabamba. A través de su defensa señaló que había recibido presiones por parte de una senadora del MAS y amenazas de un concejal para frenar las investigaciones por denuncias de corrupción. Según una nota del diario Los Tiempos, dicho concejal había amenazado a Zeballos con intervenir oficinas ediles.

Zeballos ejercía el cargo desde el 8 de octubre del año pasado. Desde la renuncia del alcalde electo Eduardo Mércia en el 2018, cinco personas ocuparon el sillón edil en Quillacollo.

Pide garantías. En el otro caso, Juana Rojas Choque, candidata a alcaldesa por la agrupación Pan-Bol al municipio de Puerto Villarroel, en el Trópico de Cochabamba, denunció amenazas de sectores del MAS que le exigían renunciar a su postulación y por ese motivvo se declaró en la clandestinidad este viernes.

"También sacan resoluciones de que me he vendido a la derecha en poco dinero, también llaman por radio y también mediante comunicación que debo irme a Santa Cruz, que soy traicionera, también el candidato del MAS Eusebio Santos dijo que me vaya a santa cruz con mi bultito”, dice Rojas, según un audio difundido por la jefa de Pan-Bol, Ruth Nina.

"Los (candidatos a) concejales están atemorizados y no quieren ni mandar mensajes, porque también les dijeron que quemaran sus casas si hacen campaña”, agregó Nina, de acuerdo a un reporte del matutino Los Tiempos.

15 Días faltan

Para las elecciones de autoridades subnacionales.

El Día eldia@eldia.com.bo