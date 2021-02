Conflicto por Ley de Emergencia Sanitaria

Contundente inicio de paro, médicos se cierran al diálogo

Viernes, 19 de Febrero, 2021

Ref. Fotografia: Foto: Regis Montero - El Día

Bolivia vivió este viernes el primer día de paro en el sector salud, de los diez programados hasta el 28 de febrero, en medio de quejas de ciudadanos que asisten a los centros de salud en busca de atención. La medida se cumple en rechazo a la promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria que contiene artículos cuestionados por los médicos.

Hospitales sin atención

En los diferentes hospitales de la capital cruceña se evidenció que no hubo apertura de entrega de fichas para consulta externa pero sí se brinda asistencia en las salas de Emergencia."Estoy haciendo fila desde las 05.30, no sabía nada del paro", dijo un adulto mayor en la puerta del Hospital San Juan de Dios. "Hay un letrero que dice que están en paro, voy a esperar a ver si me atienden", señaló otro afiliado quien aseguró que desconocía de la medida de presión.

Cuestionan paro médico

Hay personas que cuestionaron el hecho de que se cumpla una medida de este tipo durante la emergencia por la pandemia, postura que es asumida también por el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, que calificó este paro como político. Por otro lado, el vocero presidencial, Jorge Richter, descartó que la norma sea abrogada y ratificó su vigencia. De igual manera el Gobierno, a través del ministro de Salud, Jheison Auza, hizo un llamado al diálogo. También el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, calificó como “inhumano” el paro de salud.

Abrogación levantaría paro

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Cleto Cáceres, aseveró que el sector levantará el paro e irá al diálogo sólo si se abroga la Ley de Emergencia Sanitaria, caso contrario la medida de presión continuará. “El dialogo está abierto, el pedido reiteramos es la abrogación, que se abrogue, si el gobierno tiene la idea, la voluntad política de retomar el tratamiento de esta ley como debería ser, prácticamente estaríamos abiertos a aquello, esto cortaría el conflicto, y retornaría la normalidad a salud”, dijo Cáceres a Radio Marítima.

Alistan acción de inconstitucionalidad

Rocío Rivero, vocera de la Federación Sindical de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes) de Santa Cruz, informó que llevan adelante reuniones por parte de representantes del sector salud para establecer nuevas medidas de presión. De dichos encuentros se realizan en coordinación con asesores jurídicos pues consideran que la norma promulgada por el presidente Luis Arce es inconstitucional pues vulnera derechos que se dictan en la Ley Marco de Autonomía y la Ley 3131 que establece el ejercicio profesional médico.