Legislativo evalúa conformación de una comisión para investigar crédito del FMI y otros

La Asamblea Legislativa Plurinacional evalúa la conformación de una comisión especial de investigación para el caso del daño económico de $us 24 millones generado por un crédito que gestionó el gobierno transitorio de Áñez ante el FMI, entre otros, informó el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani.

El Banco Central de Bolivia (BCB) dio a conocer el miércoles que realizó la devolución de $us 346,7 millones al FMI, préstamo que consideró irregular. El crédito generó costos económicos adicionales y millonarios al Estado, que a febrero de 2021 suman $us 24,3 millones, de los cuales $us 19,6 millones son por variación cambiaria y $us 4,7 millones producto de comisiones e intereses.

“Hay una sugerencia de varios compañeros y de las organizaciones sociales para conformar una comisión no solo por este caso, sino por todos los casos irregulares que pasó en el gobierno de facto. Estamos hablando hasta de los respiradores, de este préstamo medio oscuro y otras compras de gases. Hay varios casos que quedaron sin explicación”, dijo el Presidente de la Cámara de Diputados.

En el régimen de Jeanine Áñez, se registraron irregularidades en la adquisición de 170 respiradores de procedencia española con intermediación de la empresa IME Consulting Global Services SL, hecho que hasta la fecha ya es investigado y tiene detenidos.

En 2020, la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre la compra de material no letal contra disturbios presentó un informe en el que recomienda remitir una copia a la Fiscalía General del Estado para que inicien acciones legales contra cinco exautoridades.

En el informe, se plantea acciones penales contra los exministros de la Presidencia, Yerko Núñez; de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Fernando López; el extitular de Economía y Finanzas, Óscar Ortiz; y el presidente Ejecutivo a.i. de la Aduana Nacional, Waldo Ramos. Son acusados de presunta comisión de actos de corrupción y daño económico al Estado en la adquisición realizada entre noviembre y diciembre de 2019.

La autoridad legislativa aclaró este viernes que, si bien los legisladores cuentan con algunos equipos de investigación designados, la comisión especial a conformarse tendrá tareas exclusivas.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, aseguró que en el caso del crédito del FMI se advirtió un proceso irregular debido a que este tipo de préstamos debe contar con el aval de la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo que no ocurrió en el régimen de Áñez.

“En mayo de 2020, este proyecto de ley (para el crédito del FMI) llega a la Asamblea Legislativa, a la Cámara de Diputados. De manera inmediata, se deriva a la Comisión de Planificación para su tratamiento y se la rechaza por falta de documentación necesaria como el contrato y condicionamientos de créditos. Y, por supuesto, no llegó para su tratamiento al pleno de Diputados y mucho menos a la Cámara de Senadores”, dijo el titular de la Cámara Alta.

El Artículo 158 de la Constitución Política del Estado establece que son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobar leyes en materia de presupuestos, endeudamiento, control y fiscalización de recursos estatales de crédito público y subvenciones para la realización de obras públicas y de necesidad social.